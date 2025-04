Vuelle sfida Tezenis a Verona: partita decisiva per i playoff di basket A2

Questa sera attorno alle 20 tutti gli enigmi troveranno una soluzione. Le 15 squadre di A2 ancora in attesa di sapere che posizione occuperanno al termine della regular-season lo sapranno al termine degli ultimi 40 minuti di battaglia che cominceranno su ogni campo alla stessa ora, le 18.30. La Vuelle, pur non avendo fatto grandi imprese in trasferta, se si eccettua la vittoria di Bologna, può ancora ribaltare la sentenza sulla sua presunta fragilità lontano dalle mura amiche: sbancando Verona, infatti, e con la complicità di qualche risultato a favore, avrebbe la possibilità di risalire addirittura tre posizioni saltando a piè pari il primo turno di playout e risolvendo così anche la grana del palazzo che non è disponibile per il 30 aprile e 1° maggio, ma lo sarà per il 4 maggio in cui si gioca il secondo turno. In caso contrario dovrà sostenere due spareggi in partite secche che, perdendo sul campo della Tezenis, la priverebbero anche del fattore campo, aumentando così il rischio di essere eliminati ancora prima che cominci il gran ballo dei playoff.

Una lunga premessa per dire quanto pesa sulla bilancia il risultato di oggi. "Ci attende una partita fondamentale per il prosieguo della nostra stagione – dice Lorenzo Bucarelli – dobbiamo andare a Verona con il massimo della concentrazione e aggressività. Dovremo essere bravi a contrastare una squadra in salute come la Tezenis in quella che si preannuncia come una partita intensa e difficile". Persa l’occasione di chiudere il conto a Vigevano evitando l’insidia dei play-in, la squadra di Ramagli, che ha duramente ripreso i giocatori dopo l’ultimo ko, non può sprecare anche questa chance: "Domenica giochiamo una partita molto importante per l’accesso ai playoff – dice il giovane Nicolò Virginio, arrivato in corsa da Varese -. Pesaro è una squadra ben costruita e che dispone di grande talento nei suoi interpreti. Sia per noi che per loro è una gara che vale molto, dovremo essere precisi nell’esecuzione del piano partita e sfruttare il fattore campo. E’ una serata in cui tirare fuori non solo la ‘tigna’ come auspica lo staff tecnico, ma anche le proprie abilità in una serata senza ritorno: in particolare Ahamd, apparso fuori giri contro Udine, ma soprattutto King, che appare come spento, sono chiamati a dimostrare che ci tengono a portare avanti questa stagione e che non stanno già guardandosi attorno per quella ventura, come pensano i tifosi delusi dalle ultime prestazioni. La gara di oggi, inizialmente prevista su Rai Sport, è stata scalzata dalla finale di volley maschile con la Lube di nuovo protagonista.

Pertanto, per seguire Tezenis-Carpegna Prosciutto (che sarà diretta da Miniati, Cassina e Marzulli), bisognerà sintonizzarsi su Rai Play Sport 2 che trasmetterà in streaming il match di Verona, altrimenti la differita su Rai Sport andrà in onda questa sera alle 21. Domani, sempre alle 21, la partita sarà invece riproposta da Rossini tv sul canale 80 del digitale terrestre.

Elisabetta Ferri