Vuelle Si accendono i motori del nuovo corso

Oggi si scoprono le carte. Alle 18 si riunisce il Consorzio e dall’assemblea si uscirà con il nuovo Cda che esprimerà anche il nuovo presidente della Vuelle che succederà ad Ario Costa dopo ben 11 stagioni. La differenza è abbastanza netta perché a capo del club ci sarà un imprenditore e non più un uomo di ‘campo’ com’è stato Ario, che il basket lo ha vissuto prima come giocatore e poi come dirigente. Le possibilità che il presidente possa essere uno dei due soci di Str Automotive sono molto alte: la palla gira fra Massimo Cecchini e Andrea Valli, rispettivamente amministratore delegato e responsabile amministrativo-finanziario dell’azienda con sede principale a Villa Fastiggi ed un’unità operativa anche a Maranello, oltre ad una società in Inghilterra. Particolarmente soddisfatto Franco Arceci, visto che questa è la prima realtà che, da presidente del Consorzio, era riuscito ad agganciare portandola nel mondo del basket; l’azienda, che ha 400 addetti e un fatturato di 70 milioni di euro, si occupa di progettazione e produzione di componenti esterne per auto di grandi marchi automobilistici: Ferrari, Lamborghini, Maserati e Rolls Royce.

Nel Cda entra anche Roberto Rovere, titolare della Brx. Un gruppo di lavoro più snello dove, oltre a Franco Arceci, resta Nicola Dolci, da qualche anno al fianco di Luciano Amadori nel progetto di Casa Vuelle. Proprio Dolci sembra destinato ad aumentare il suo impegno all’interno della Vuelle, diventando una sorta di direttore organizzativo della società. Mentre per il ruolo di direttore sportivo c’è da capire quali intenzioni ha il club nei confronti di Stefano Cioppi, che ricopre questa carica da undici anni, gli stessi di Costa, che lo aveva richiamato a ‘casa’ chiedendogli di trasformarsi da coach a dirigente: il suo contratto è ancora in essere, quindi la partita è aperta. Aperta anche la questione main-sponsor: fino a metà stagione l’addio di Carpegna Prosciutto pareva scontato, ma nelle ultime settimane forse qualcosa è cambiato, anche se la famiglia Beretta è sempre stata legata a filo doppio al duo Costa-Amadori.

Infine, a magine, la beffa finale: McCallum e Bamforth, i due americani che per motivi diversi hanno lasciato la Carpegna Prosciutto, si sono salvati entrambi. Ray, tagliato dopo 11 giornate, ha raggiunto la salvezza nei playout nel campionato greco con l’As Karditsas, mentre Scott, che ha lasciato la Vuelle a 5 giornate dalla fine, ha centrato l’obiettivo proprio all’ultima giornata con la formazione spagnola di Granada, dove fra l’altro giocava anche un altro ex biancorosso, Cheatham. L’anno scorso Kwan fu anche criticato perché considerato troppo discontinuo per alcuni, troppo molle per altri. Ma, detto per inciso, confrontandolo con chi lo ha rimpiazzato nello stesso ruolo (il famigerato Quincy Ford), oggi pare LeBron.

Elisabetta Ferri