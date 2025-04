Vuelle si gioca il posto in classifica a Verona: sfida decisiva contro Tezenis

Quaranta minuti alla fine dei giochi per decidere le posizioni sulla griglia. La Vuelle si giocherà le sue chances a Verona: oggi è 12ª ma il suo posto può ancora oscillare tra un possibile nono posto ed il tredicesimo. Molto dipenderà dal risultato che otterrà sul campo della Tezenis, il resto dalle classifiche avulse che si formeranno.

Intanto Vuelle e Aspes chiariscono il ‘pasticciaccio brutto’ della Vitrifrigo Arena, occupata il 30 aprile e 1° maggio - il 4 maggio invece sarà libera – dalla convention di Tecnocasa. Questo significa che se la Vuelle dovesse piazzarsi decima o undicesima, nel primo turno dei play-in non avrà a disposizione il suo impianto e quindi nemmeno il fattore campo a favore.

Il gm Magi, però, non dispera ancora: "Le date dei play-in inizialmente erano 4 e 7 maggio, sono state cambiate in corsa due mesi fa – spiega -. Quando in estate abbiamo fornito il calendario della stagione all’Aspes, che gestisce l’arena, loro hanno fatto la programmazione degli altri eventi. Recentemente le due partite dei play-in sono state anticipate ed era ormai troppo tardi per spostare il meeting di Tecnocasa, che coinvolge migliaia di persone. Lo abbiamo fatto subito presente alla Fip, chiedendo di poter giocare nelle date originali e stiamo collaborando per trovare una soluzione. Per altri club di A2, che magari nel loro palazzetto giocano solo a basket, è più semplice cambiare una data in corsa, noi invece utilizziamo un impianto diverso che ospita grandi eventi oltre al nostro campionato, quindi una volta fissati i vari impegni bisogna rimanere fedeli a quanto stabilito".

Il dubbio è se la squadra che sarà coinvolta nel match con la Vuelle accetterà un eventuale cambio di data, ma non sono i club a doversi accordare fra loro, saranno Fip ed Lnp a decidere se accettare lo slittamento. In caso contrario, la Vuelle dovrà trovare un’altra soluzione: "Giocare a Campanara? Non se ne parla, non è adatta alle nostre esigenze".

Luca Pieri, presidente di Aspes, è desolato, la scorsa volta per un intoppo del genere, la Vuelle di Banchi rischiò di non avere il campo a disposizione per i playoff: "Ma stavolta non date la colpa a noi, abbiamo organizzato il palinsesto dell’arena sulla base delle date ricevute in agosto dalla società e siamo stati noi ad accorgerci per primi, due mesi fa, che le date erano state cambiate. Questo perché dopo ciò che era successo nel 2022 stiamo più che attenti. Solo che in quel caso eravamo riusciti a rimediare montando l’allestimento della convention a step terminando il lavoro dopo la partita, stavolta non è possibile: la convention è il 3 maggio, arriverà gente da tutta Europa e ci servono tre giorni per allestire. Quello che possiamo fare è smontare di notte e riconsegnare il campo per il 4 maggio".

Elisabetta Ferri