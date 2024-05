Vuelle, si ricomincia dal nuovo presidente. L’assemblea del consorzio a metà settimana

Sarà l’assemblea del consorzio, in calendario a metà della prossima settimana, a decidere la composizione del nuovo Cda che dirigerà le operazioni in casa Vuelle e dal quale uscirà anche il nuovo presidente. Franco Arceci, presidente del Consorzio, sta tessendo con pazienza la tela per mettere insieme le figure giuste di questa nuova governance che dovrà avere una dote fondamentale in più rispetto al passato: la rapidità nel prendere decisioni. Non si possono fare trenta telefonate per prendere un nuovo straniero quando è ora di cambiare e non si può mettere sullo stesso piano il voto di un consorziato che mette la quota base per entrare e quello di un altro che investe una cifra molto diversa per sostenere la squadra di basket della città. Ecco perchè in questo Cda è auspicabile che vi siano anche imprenditori con portafoglio, in grado di anticipare le scelte. Non fare il passo più lungo della gamba va bene, ma fare il passo più corto della gamba - come è stato fatto in questa stagione - magari anche no. Una scelta che è stata pagata a caro prezzo con l’amara retrocessione maturata il 5 maggio scorso. Adesso i rimpianti vanno messi da parte perché è molto più utile cominciare ad occuparsi del futuro ed iniziare a studiare come funziona il piano di sotto, dal quale Pesaro manca dal 2006/2007.

Con il ritorno del girone unico a 20 squadre potrebbe esseci in serbo un’altra importante novità in serie A2 che riguarda i visti. Finora le squadre del piano di sotto ne avevano due a testa da spendere sugli extra-comunitari, per cui era abbastanza frequente che i club cercassero di puntare almeno su un europeo oppure un passaportato, in modo da tenersi un visto extra da spendere in caso di necessità durante la stagione. Il caso di Forlì, che ha rotto uno degli americani alla vigilia dei playoff promozione dopo aver disputato un campionato di vertice che ora rischia di vanificare ha suscitato delle perplessità. Perché da quest’anno, dopo i casi di squadre che si rinforzavano alla vigilia dei playoff con acquisti provenienti dalla serie A, i tempi per fare le ultime variazioni al roster sono stati anticipati alla terzultima di regular-season. Un’altra decisione che, insieme a quella di dotare i club di un terzo visto, potrebbe essere modificata dalla Fip insieme alla governance della Lega Nazionale Pallacanestro.

Una campagna acquisti spaccata a metà, quella dell’A2: il mercato degli italiani infatti parte subito e bisogna essere molto rapidi perché quelli buoni finiscono in fretta; secondo gli addetti ai lavori della categoria, l’ideale sarebbe comporre la pattuglia indigena entro il mese di giugno. Per poi aggiungere i due stanieri molto più avanti, verso la fine dell’estate, quando qualcuno di interessante potrebbe essere rimasto a piedi e allora magari accetterà di sedersi al tavolo del piano di sotto per trattare e si possono fare buoni affari. Dunque è importante che la Vuelle non sottovaluti di inserire in organico - a livello dirigenziale o tecnico - una figura che conosca questa realtà. Alessandro Ramagli ha vinto quattro volte il campionato di A2, non solo perché è molto bravo come coach, ma anche perché ne conosce meglio di altri le dinamiche.

Elisabetta Ferri