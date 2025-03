Vuelle, si rivede Monaldi: "Pesaro, un piacere tornare"

Domenica sera Monaldi si ripresenterà al palas dopo cinque anni: che effetto fa?

"Mi farà un immenso piacere tornare a Pesaro. Ero molto più giovane, un giocatore forse anche diverso rispetto a oggi".

Infatti a Rieti si è riscoperto realizzatore con la mano buona, cosa che nella Vuelle non era: cos’è cambiato?

"Fa parte dell’evoluzione di un giocatore. Oltre che in A2, come avrete visto, agli italiani vengono date molte più responsabilità e richieste più cose. In quella Vuelle c’era gente che aveva punti nelle mani, io ero un play puro, con grande attenzione alla parte difensiva".

Vedendo Udine in pole per salire in A, ha qualche rimpianto nell’averla lasciata?

"No, la scelta che ho fatto quest’estate aveva più motivazioni: tornare a giocare nella mia regione dopo tanti anni e quindi vicino a casa, un progetto molto interessante da parte di Rieti e la stima reciproca fra me e coach Alessandro Rossi con il quale ho vinto il campionato a Scafati. L’unione di tutte queste ragioni mi ha convinto. Poi ancora mai dire mai, il campionato non è finito anche se le chances di Udine a questo punto sono alte...".

Un’A2 dove ogni domenica si registrano risultati a sorpresa.

"Questo è un campionato molto competitivo e anche molto imprevedibile. Ora parlo da appassionato di basket più che da giocatore, ma lo trovo davvero un bel torneo, equilibrato, con un livello alto e squadre che giocano una bellissima pallacanestro. Oltretutto anche molto seguito perché, diciamoci la verità, questo è il campionato degli italiani dove si possono scoprire dei giovani interessanti, un ampio bacino dove seguire i ragazzi delle nuove generazioni, che qui possono farsi notare e mostrare il proprio talento".

Rieti ha dovuto forzatamente cambiare due stranieri nello stesso ruolo: contro Pesaro avevate Jazz Johnson, poi è arrivato Harris, adesso Palmi: come vi siete trasformati?

"Noi cerchiamo di mantenere la nostra identità. Gli assetti sono cambiati, ma lo spirito è rimasto quello: priorità alla difesa e poi cercare di costruire una partita solida in attacco. Abbiamo perso le ultime due, ma contro ottime squadre come Udine e Bologna e in ogni caso ce le siamo giocate fino alla fine. Chiaro che a Pesaro veniamo per riprendere il discorso interrotto con la vittoria".

Che impressione le ha fatto la Vuelle sin qui?

"Ottima squadra con un grande roster. All’inizio ha dovuto affrontare dei problemi tosti, ma oggi ha una sua solidità e lo dimostra la crescita che ha avuto durante questi mesi. Domenica sarà una bella partita, che vinca il migliore".

Elisabetta Ferri