Vuelle, si svela la campagna abbonamenti. Gli occhi sono sul fromboliere Russ Smith

Mezzogiorno di fuoco oggi nella sede di Eden Viaggi dove la Vuelle ha scelto di presentare, in una conferenza stampa aperta al pubblico, la campagna abbonamenti 2025/26, da sempre giornata campale nell’estate cestistica pesarese dove fare l’abbonamento ha sempre rappresentato un ‘must’. Presentarsi con la squadra ancora incompleta è davvero un atto di coraggio da parte del club, soprattutto perché si è deciso di aprire le porte anche ai tifosi, i quali stanno manifestando col passare delle settimane un certo disorientamento per una campagna acquisti mai verificatasi prima d’ora, tanto che alla prima amichevole i senior disponibili erano appena sei. Certamente hanno inciso i due infortuni di Maretto e De Laurentiis e la scelta di non utilizzare Imbrò, con il lituano Miniotas appena arrivato e dunque ancora un po’ fuori dagli schemi. Di stimoli non ce n’erano abbastanza, lo dice il fatto che nonostante il torneo fosse a pochi chilometri da Pesaro, sono stati pochissimi i pesaresi saliti a Riccione e chi lo ha fatto si è dovuto barcamenare per riconoscere i tanti ragazzini sul parquet, da Sakine, a Reginato, da Panichi a Michelazzo, onestamente più che dignitosi per la loro età e al primo impatto con avversari di serie A.

Ma ora che si avvicina settembre le perplessità crescono, anche perché, a parte l’abboccamento tentato con Jacob Pullen, non si è più avuta notizia di una vera proposta avanzata nei confronti di un americano, esterno o lungo che sia. Nelle ultime ore, comunque, sembra che la dirigenza si sia mossa per verificare l’interesse a vestire la maglia biancorossa da parte di Russ Smith e Grant Sherfield. Si tratta di due profili molto diversi fra loro, a cominciare dall’età: Russ Smith, classe ’91, è il fromboliere visto a Nardò dove dal 2022 in poi ha fatto sfracelli a livello realizzativo, anche se il suo ritorno la scorsa stagione, dopo un’esperienza in Iran, non è bastato a salvare la squadra pugliese dalla retrocessione. Tanto per dare un’idea del suo senso del canestro, in Cina nel 2017 ha viaggiato a 60,5 punti di media a partita! Pedigree importante, campione Ncaa nel 2013 coi Louisville Cardinals, scelto dalla Nba dove ha giocato però solo una manciata di partite, la sua carriera si è sviluppata su tutto il globo, con esperienze in Turchia, Cina, Portorico, Israele, Iran, e Italia, appunto, dove ha stabilito il suo record di punti - 50 - contro la Juvi Cremona in gara4 dei playout 2024/25. L’altro nome preso in considerazione, Grant Sherfield, è di otto anni più giovane: dopo aver cambiato college ogni anno, è approdato in Europa continuando lo stesso trend e giocando la prima stagione divisa tra Francia e Israele e la seconda tra Germania e Turchia. Potrebbero essere giocatori capaci di far divertire i tifosi, ma resta la domanda più urgente: poi chi si piglia sotto canestro per completare il pacchetto lunghi?

Elisabetta Ferri