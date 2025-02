Vuelle, si torna a casa per fare ancora bottino

Gennaio va in archivio con un ruolino di 4 vittorie e 2 sconfitte per la Carpegna Prosciutto, maturate entrambe in trasferta. Un dato che conferma, per ora, la vocazione di squadra casalinga: per questo motivo nelle prossime due giornate, in cui si giocherà ancora sotto le volte dell’astronave, bisogna far legna prima di cominciare a caricare più spesso il borsone sul pullman per cercare fortuna lontano dalle mura amiche. Il turno infrasettimanale, che tornerà a ripresentarsi il 19 febbraio, impone di calibrare bene le energie perché giocando tre partite in una settimana si corrono sempre dei rischi sia di usura fisica che nervosa.

"Abbiamo dosato le forze e il carico degli allenamenti tenendo conto anche della lunga trasferta sopportata per la partita di mercoledì - conferma coach Leka -. Giovedì siamo tornati in palestra solo per fare scarico, stretching e lavoro col fisioterapista, mentre il primo allenamento in chiave Piacenza è stato quello di venerdì".

L’Assigeco ha cambiato pelle rispetto al 14 dicembre, quando i biancorossi espugnarono con fatica il parquet di Piacenza. "Oggi sono una squadra molto diversa perché hanno cambiato entrambe gli americani: Derrick Marks, arrivato da Cividale, nell’ultima gara ha segnato 34 punti, poi due settimane fa hanno inserito Michael Gilmore. Vengono da una vittoria importantissima contro Milano che gli ha lasciato addosso tanto entusiasmo, oltre ad aver retto il confronto nella trasferta di Bologna contro la Fortitudo. Significa che si tratta di un gruppo in salute, che gioca con una buona mentalità anche se sono ultimi in classifica. Merito del loro presidente che ha dichiarato ’anche se retrocediamo non succede il finimondo’ e così facendo ha tolto pressione dalle spalle di questi ragazzi che, non dimentichiamolo, hanno perso tante partite sui dettagli". Una compagine con caratteristiche particolari: "Sì, sono un po’ imprevedibili e amano correre. Oltre ai due americani, dobbiamo fare attenzione a Serpilli che nella gara d’andata aveva fatto una gran partita e a Bartoli. L’approccio? Importante, come sempre. Non possiamo fare l’errore commesso con Nardò, anche perché come dimostrano gli ultimi risultati i testacoda stanno diventando sempre più insidiosi".

Tesi confermata da Bucarelli: "Domenica sarà una partita molto importante per noi: vogliamo riprendere subito il cammino dopo la sconfitta di Avellino - assicura Lorenzo -. Piacenza ha cambiato totalmente volto rispetto al match di andata inserendo due ottimi Usa e si trova in un ottimo momento di forma come dimostra la vittoria di mercoledì contro l’Urania. Sarà necessario il giusto approccio anche per imporre il nostro ritmo e fisicità per incanalare subito la partita sui nostri binari e proseguire la nostra corsa verso la zona playoff".

Elisabetta Ferri