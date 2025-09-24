Vuelle, siamo ai dettagli prima del debutto

Si entra nella settimana tipo per la Vuelle, quella che conduce alla prima partita, anche se poi domenica non si gioca ancora e bisognerà conservare in corpo l’adrenalina per il debutto per altre 48 ore, fino alla palla a due che martedì 30 settembre darà il via alla stagione della Vuelle, l’ultima a scendere in campo tra tutte le 20 partecipanti al campionato di A2. La prima avversaria si chiama Libertas Livorno, nome storico della pallacanestro italiana, società fondata nel 1947, un solo anno dopo la Vuelle, un club dove sono cresciuti tanti talenti. La squadra labronica, salita l’anno scorso dalla serie B dopo ben 33 anni - dove ha lasciato la cugina ed acerrima nemica Pielle - ha mantenuto dei tempi gloriosi il bel colore amaranto della sua maglia che la distingue nel panorama cestistico.

Del roster dello scorso anno sono rimasti i due super veterani, Ariel Filloy (classe ‘87) e Tommaso Fantoni (nato nell’85), mentre come stranieri il confermato coach Andrea Diana ha puntato sul play-guardia, ex Nardò, Avery Woodson e sull’ala forte Matthew Tiby, reduce da due titoli vinti in Ungheria: nell’ultima annata ha tirato da tre col 42%. Per rinnovare il pacchetto italiano, da Cantù è arrivato il pivot Luca Possamai, gran bel colpo in prospettiva perché il lungo veneziano, che ha solo 24 anni, coi suoi 2.12 può fare cose interessanti in questo campionato: in Brianza aveva avuto poco spazio e con la promozione in serie A dell’Acqua San Bernardo ha dovuto cercarsi un altro posto dove crescere. Sempre da Cantù è arrivato l’esperto Matteo Piccoli, guardia-ala del ‘95 che ha giocato anche al piano di sopra con la Vanoli Cremona. Altro buon acquisto è stato quello di Nicolò Filoni da Piacenza, giocatore su cui Spiro Leka la scorsa stagione aveva messo gli occhi: anche lui del 2001, è un’aletta fisicata dotata di un buon tiro. Da Ruvo di Puglia, dov’è stato protagonista della promozione, è invece arrivato il play svizzero Nicolò Isotta, trasferitosi in Italia a 15 anni ma che ha fatto tutta la trafila nelle nazionali giovanili del suo paese.

All’esordio Livorno, sconfitta da Cento 68-77, ha pagato forse il fatto di aver dovuto giocare in un campo non suo, sul neutro di Brescia per una squalifica ancora da scontare: il luogo scelto era decisamente lontano per una trasferta di massa, eppure i tifosi livornesi si sono presentati in tantissimi, con auto e pullman al seguito della squadra. Ai toscani, però, non sono bastati i 32 punti di Avery Woodson, fra l’altro top scorer di giornata, e alla fine ha prevalso Cento che dopo un primo tempo equilibrato è riuscita a scavare un solco importante nel 3° quarto (terminato 9-22) gestendo poi il finale. La differenza l’ha fatta la percentuale da tre: Livorno ha tirato male dall’arco, con il 19%, mentre Cento ha risposto con il 32%. Ci vorrà una difesa efficace da parte dei biancorossi per contenere il talento di Woodson e placare la voglia di rivalsa sua e dei suoi compagni che vorranno subito rifarsi del passo falso.

Elisabetta Ferri