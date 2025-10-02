Vuelle spiazzante: "Prova inimmaginabile"

L’anno scorso fu una vittoria in casa di Nardò a inaugurare la stagione della Vuelle. In panchina c’era ancora Sacripanti. Sembrano ere geologiche fa, invece è passato solo un anno. Poi sappiamo tutti come è andata: l’addio del coach brianzolo, la squadra che sprofonda in basso alla classifica, l’arrivo di Spiro Leka, la risalita e infine l’amara uscita di scena ai play-in contro i rivali storici della Fortitudo Bologna. Quest’anno, invece, al debutto è arrivata la batosta contro Livorno e i ’de profundis’ apparsi in rete nei commenti dei tifosi, spianerebbero la strada a futuri apocalittici fatti di sangue e stridore di denti. La realtà è invece un po’ più semplice di quel che sembra: la squadra è ancora un cantiere aperto. La scelta societaria di aspettare sino all’ultimo per completare il roster, unita al recupero di alcuni giocatori chiave infortunati ha portato al non farsi ritrovare pienamente pronti per l’inizio dei giochi, nonostante un calendario benevolo concedesse a Bucarelli e compagni 10 giorni in più di preparazione rispetto alle altre squadre. Per cui è giusto criticare la prestazione di singoli e allenatore, ma una Vuelle che ha messo nel motore solo nell’ultimo mese ben 4 giocatori, di cui due nelle ultime due settimane, non può pensare di avere condizione fisica, schemi e meccanismi già rodati alla perfezione come quelli di chi si allena a pieno regime dai primi giorni di agosto. Ciononostante, la prestazione offerta alla Vitrifrigo Arena martedì sera desta ben più di una preoccupazione, come affermato dal diesse Egidio in sala stampa al termine dei 40 minuti.

"Personalmente, pensavo che ci sarebbe potuto essere uno scoglio emotivo a frenarci, però neanche lontanamente mi sarei aspettato una prestazione del genere, anche perché in controtendenza con la qualità del lavoro settimanale. Siamo stati inverecondi, paralizzati da un inizio partita segnato dalle palle perse. Quando parti in sordina così, poi rincorri sempre. E’ stata offerta una prestazione lontana dall’immaginabile, dobbiamo resettare essendo consapevoli di quanto fatto. Questo gruppo fin dall’inizio ha fatto vedere buone cose, ma è vero che sta cambiando pelle, per cui sicuramente può aver influito il fatto che la squadra ha lavorato al completo solo questa settimana." Per cui se il rischio di arrivare ai blocchi di partenza ancora in "progress" era stato presumibilmente calcolato, non ci si aspettava certo una Caporetto di siffatta specie. La vera domanda ora è: quanto bisognerà aspettare per vedere il vero volto della squadra? La speranza è che gli ingranaggi inizino a girare in fretta, dato che da qui a fine mese ci saranno altre 7 partite da giocare con 3 turni infrasettimanali, tra cui il recupero della prima giornata contro Bergamo rinviata al 15 ottobre.

Matteo Fattori