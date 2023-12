Vuelle, stasera accendi le lucine di Natale. Arriva Varese, ultima gara in casa del 2023

Sarà un bel duello fra cabine di regia. In quella biancorossa è entrato la settimana scorsa a dirigere le operazioni Andrea Cinciarini, in quella di Varese prende in mano il timone stasera (palla a due alle 20.30, diretta su Dazn) Nico Mannion. Una bella aggiunta quella del play azzurro per i lombardi: "Oltre che essere un grande talento è un’ottima addizione per il loro sistema di gioco - sottolinea coach Buscaglia -. Per questo penso che sarà subito pronto, anche se naturalmente dovrà affinare il feeling con i nuovi compagni". Una partita da prendere con le molle per la Carpegna Prosciutto "perché Varese è una squadra imprevedibile, che corre tanto" aggiunge il tecnico pesarese. Che chiede ai suoi "mentalità sulle palle vaganti e a rimbalzo".

Pesaro viene da una vittoria importante in trasferta, ma i tifosi non hanno lesinato critiche ugualmente in questa settimana per quegli ultimi 7’ che stavano per mettere a repentaglio un successo che sul +17 pareva in cassaforte: "Capisco che non si possa essere contenti del recupero subìto, ma prima della trasferta di Pistoia si sprecavano gli elogi per un’avversaria che veniva da quattro vittorie di fila, che era in forma, che era tostissima e pareva un’impresa andare là a strappare i due punti. Vincere alla fine era la cosa più importante e noi abbiamo avuto la capacità di reggere la rimonta, costruendo almeno sei tiri aperti, fra soluzioni da sotto e da fuori, uno dei quali avrebbe chiuso il match". Insomma qualche sassolino Buscaglia se lo toglie, preferendo però guardare avanti e togliendo un po’ di pressione dalle spalle di Cincia, emozionato per la prima partita casalinga: "Lo ero io quando abbiamo giocato la prima alla Vitrifrigo - ammette Buscaglia - immagino cosa possa provare Andrea che in questa città è cresciuto indossando la maglia della Vuelle. Ma non è che deve cambiare il mondo, solo mettere in campo le qualità che ci mancavano e che già ha messo in mostra a Pistoia. I compagni si sono mossi meglio: le cose che avevamo già ma sviluppavamo meno, Cincia le ha esaltate, poi abbiamo fatto dei piccoli aggiustamenti. Al netto dei tiri che ha sbagliato, ha fatto tantissime altre cose che sono risultate decisive per la vittoria. Ora vogliamo trovare un po’ di continuità".

Un’avversaria, la Openjobmetis che rispetto a Pistoia gioca in modo molto diverso e che quindi necessita di un punto fermo da parte della Carpegna Prosciutto: "Può esserlo solo la difesa - dice Buscaglia -. Dobbiamo tenere bene a mente il lavoro fatto su Moore e Willis perché non si esaltassero contemporaneamente e rifarlo su gente come Hanlan e McDermott. Perché non c’è solo Mannion da tener d’occhio". Oltre a Moretti (indisponibile per una lesione del bicipite femorale sinistro) nelle fila varesine sarà assente anche Okeke, che sta recuperando da una lussazione posteriore dell’anca destra.

Sarà la gara n.143 tra le due squadre, la prima risale alla stagione 1950/51. In totale i lombardi sono avanti 83-59 ma nelle sfide giocate a Pesaro i marchigiani hanno un bilancio favorevole (46-25). Sette vittorie casalinghe nelle ultime 8 partite giocate tra le due società in campionato, unica vittoria esterna quella di Pesaro a Varese della stagione 2021/22. Fischiano Begnis, Quarta e Pepponi.

Elisabetta Ferri