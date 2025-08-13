Vuelle stasera le risposte ai tanti rebus

Giornata campale per la Vuelle. Stasera, pur essendo ancora senza i due stranieri, e con due degli otto italiani - De Laurentiis e Maretto - fermi ai box per problemi fisici, la società ha deciso comunque di lanciarsi in un primo incontro con la tifoseria. Dopo la conferenza stampa dello staff tecnico e dirigenziale del club, previsto per le 18.15 al ristorante "La Vela", dalle 19.30 la Vuelle aspetta i tifosi per il ’Fan Day’. La reazione della gente, in una città appassionata come Pesaro, è sempre stata la cartina di tornasole, nei giorni belli e in quelli difficili. Capire che aria tira è importante, dato che manca poco all’apertura della campagna abbonamenti e la fiducia nella squadra allestita è fondamentale perché i numeri siano buoni, specie dopo che sono stati ventilati pure degli aumenti dei prezzi.

Un lungo per allenarsi, intanto, c’è: Stefano Eduard Alesso Rodriguez. Il pivottone di origini argentine ma con cittadinanza italiana (da questo il doppio nome e cognome) ingaggiato dal Bramante lo scorso 4 agosto, è ufficialmente il quinto lungo della rosa: si allenerà con la Vuelle e giocherà in B Interregionale, come fece Stefani lo scorso anno, una scelta azzeccata per il ragazzo che a seguito della sua importante crescita è volato a Orzinuovi in B nazionale. Alesso-Rodriguez, classe 2003, è un gigante di 2.15 (anche se in alcuni siti specializzati viene dato 2.11), che nel 22/23 ha giocato la Next Gen con Napoli con cifre importanti, tanto da essere poi convocato dalla Nazionale Under 20. Nelle ultime due stagioni ha preferito continuare il suo percorso negli States, giocando nel 2023/24 all’high school di Bridgeport Prep e l’anno scorso nella Ncaa Division I con l’università di Stetson. L’altro ’prestito’ del Bramante, che sarà probabilmente l’undicesimo della rosa, è il figlio di Matteo Panichi: classe 2006, ala di 1.94, Marco ha preferito fare le giovanili nella Delfino nonostante dalla Vuelle lo avessero chiamato a far parte dell’Under 19 e adesso si ritrova comunque nel club dove giocò suo papà dove si allenerà con la prima squadra ma giocherà nel Bramante, con cui esiste una proficua collaborazione.

In questi primi giorni, per far numero, Leka ha messo sul parquet anche quattro ragazzi dell’Under 19: Cornis (che ha già debuttato in prima squadra), Reginato, Michelazzo e Sakine, dalla prorompente fisicità. Chiaramente, dalla conferenza stampa di oggi ci s’aspettano risposte molto importanti: quali sono i tempi di recupero di Maretto e De Laurentiis, che tempo limite ci si è dati per firmare gli stranieri e soprattutto se è stata presa almeno la decisione più importante. E cioè arriveranno due lunghi Usa e quindi si parte con Imbrò (che si è presentato decisamente più in forma dell’estate scorsa) in regia, oppure si procede con l’idea iniziale dell’asse play-pivot americani e si cerca un lungo italiano che oggi sembra una chimera? Rispondere a queste domande aiuterebbe non solo chi scrive ad essere più chiaro ma soprattutto i tifosi a decidere se credere in questa squadra.

Elisabetta Ferri