Vuelle, ’stop and go’ con i giocatori italiani. Tutti rilanciano per strappare più soldi

Il paradosso della situazione? Non si può giocare con gli italiani in questo momento disponibili sul mercato, mettendo in campo nello stesso ruolo un giocatore statunitense. Insomma gli stranieri come una secchiata d’acqua gelata sulle pretese degli italiani. Quindi, non essendoci questo effetto calmieratore nel campionato di A2, si è davanti ad una specie di far west. E Pino Sacripanti con i suoi collaboratori si sta trovando di fronte a questa situazione "benché il budget sia più che adeguato", con tutti i giocatori che sono stati interpellati in queste ultime due settimane. Rilanciano la palla in tribuna. Gaspardo, buon giocatore, ala forte in uscita da Udine, è stato contattato dalla Vuelle ma ancora non è arrivata nessuna risposta concreta "benché le offerte siano in linea con quelle del mercato". Stessa cosa per Simone Zanotti, col quale Pesaro ha preso contatti al fine di riportarlo in canotta biancorossa. Ma anche qui, sembra di capire, si stia giocando al rilancio, perché pare si sia fatta sotto un’altra formazione. Nella sostanza è in corso una specie di asta e la qual cosa va bene solo ai giocatori ed ai loro agenti. "D’altra parte – commentano dalla società – sono più le squadre che gli atleti italiani di una certo livello".

Questo perché poi ce ne sono alla fin fine di giocatori sul mercato, ma la società con in testa Pino Sacripanti, non si può permettere di far scendere in campo atleti improponibili anche perché si potrebbe aprire una spaccatura con il pubblico: il rischio cioè di perdere un patrimonio di tifosi invidiato da mezza Italia anche se i prezzi dei biglietti dello scorso campionato si avvicinavano alle formule da supermercati: prendi tre paghi uno. Questa la situazione al momnento per cui si è davanti ad una sorta di ‘ricatto’ da parte di quei giocatori forte che sono ora sul mercato.

Da più parti comunque arriva una conferma e cioè che la presidenza ha messo a disposizione di Pino Sacripanti una cifra adeguata alla situazione. Insomma soldi che dovrebbero permettere allo staff tecnico di stare sul mercato con una certa autonomia.

Sembra anche che ci sia l’ok da parte di tutti per mantenere come consulente esterno, comunque con un contratto, anche l’ex presidente Ario Costa. Su questo punto pare ci sia stato il parere favorevole da parte di tutti i componenti del nuovo consiglio d’amministrazione.

Storia finita, invece, quella con Stefano Cioppi che dovrebbe lasciare la società alla fine del mese. Ed è anche rilanciato a fine di giugno l’incontro con la famiglia Beretta per parlare – si spera – del nuovo contratto di sponsorizzazione con il marchio Carpegna Prosciutto.

