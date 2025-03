Vuelle, stringere i denti per battere Forlì

Un colpo da sparare mentre le altre sono ferme. E’ quello che ha in mano la Vuelle, che domani sera gioca contro Forlì il recupero della 29ª giornata. Un’altra serata sotto le volte dell’astronave, col pubblico amico a spingere e Bucarelli che sembra voglia almeno provarci, per riacciuffare i romagnoli, che sono lì a tiro, davanti di due lunghezze.

"E’ una squadra molto esperta di questa categoria, che ha mantenuto lo stesso nucleo e lo stesso allenatore dello scorso anno - avverte Luca Pentucci, assistant coach di Leka -. Li abbiamo incontrati ad inizio stagione, accusando grosse difficoltà, ma da ora in poi ogni gara diventa una finale perché la classifica è molto corta e quindi una vittoria può fare realmente la differenza per farti scalare posizioni, sia in positivo che in negativo".

Formazione, quella romagnola, che sta attraversando un ottimo momento, reduce da 6 vittorie nelle ultime 7 uscite, quindi sicuramente più in palla della Carpegna Prosciutto, che viene invece da 3 ko di fila.

"Forlì è una squadra molto solida, che fa della semplicità e della concretezza le proprie armi migliori. La chiave del match? Non concedergli canestri facili, perchè l’Unieuro dispone di attaccanti super come Daniele Cinciarini, Toni Perkovic e Demonte Harper che possono esaltarsi: su di loro bisognerà montare una difesa molto attenta". A proposito di Perkovic, è un elemento che all’andata non c’era, anzi Pesaro cadde al Palafiera contro un’avversaria che schierava un solo straniero, Harper, che è ancora in organico.

"Alla fine hanno deciso di tagliare Shawn Dawson, inserendo stabilmente il croato arrivato a gettone come secondo straniero: Perkovic è diventato il loro scorer, sicuramente una delle punte migliori della squadra di coach Antimo Martino. Per il resto, hanno mantenuto lo stesso assetto, ma rispetto alla partita di andata hanno più qualità negli esterni, senza dimenticarci però che sotto ci sono elementi come Gaspardo, Pascolo e Magro che in questa categoria dicono sempre la loro".

Se Forlì si presenta al completo, la Carpegna Prosciutto è invece a ranghi ridotti, senza Parrillo e con Bucarelli che fino a ieri non aveva ancora ripreso ad allenarsi coi compagni, anche se la sua volontà di provarci c’è.

"Siamo un po’ acciaccati - ammette Pentucci – ma stiamo cercando di gestire i giocatori per farli arrivare in condizioni ottimali alla partita". In attacco, comunque, se Forlì viaggia a 77 punti di media, la Vuelle risponde con 81,8 quindi è molto probabile che la partita vada nelle mani di chi saprà difendere meglio contro le bocche da fuoco avversarie. E in questo fanno meglio i romagnoli, che subiscono 75.3 punti di media a partita contro i 79.9 dei biancorossi. Che senza Parrillo e Bucarelli, i migliori difensori a disposizione dello staff, fanno sicuramente più fatica nel contenimento degli esterni altrui.

Elisabetta Ferri