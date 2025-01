Vuelle tra cuore e determinazione. Detta legge anche contro Nardò

carpegna prosciutto

84

hdl

70

CARPEGNA PROSCIUTTO : Petrovic 6, Cornis, Maretto 4, Imbrò 11, De Laurentiis 13, King 17, Bucarelli 7, Lombardi 3, Zanotti 7, Ahmad 16. All. Leka.

HDL NARDO’: Woodson ne, Ebeling 3, Nikolic 2, Pagani, Iannuzzi 12, Donadio 17, Stewart 20, Giuri 9, Kebe 2, Zugno 5. All. Mecacci.

Arbitri: Cassina, Giunta e Rezzoagli.

Parziali: 25-17, 38-47, 66-60.

Tiri liberi: Pesaro 9/12, Nardò 13/16.

Tiri da 3 punti: Pesaro 11/29, Nardò 9/20. Rimbalzi: Pesaro 33, Nardò 38.

Usciti per falli: Zugno.

Spettatori: 4.630.

La Vuelle viene fuori con lo scalpo di Nardò fra le mani da una di quelle serate che di solito finiscono malissimo. Anche se per tutta la settimana lo staff aveva martellato i giocatori, vederli arrivare senza il play Usa Woodson e la guardia italo-camerunense Mouaha, ha provocato un rilassamento che poteva essere fatale.

Oltretutto la partita era cominciata sul velluto, con Ahmad e King a fare i numeri (12-5 al 4’), un tranello psicologico nel quale Pesaro cade come un topo nel formaggio. Nardò, pur incompleta, trova le risorse e l’orgoglio per non arrendersi così presto e risale la corrente anche se al primo intervallino la Vuelle sembra avere le redini del match ben salde.

Ma è solo un’illusione. La difesa ospite oscura completamente la visuale dall’arco alla squadra di Leka che ha un’unica alternativa, servire De Laurentiis sotto: a volte va bene, a volte la palla viene intercettata; mentre dall’altra parte emerge il talento di Lorenzo Donadio, prodotto della Stella Azzurra Roma e di ritorno in Italia dopo 4 anni nella Ncaa.

Sono suoi i punti che danno coraggio ai compagni e, a metà del 2° quarto, Nardò sorpassa con una schiacciata di Iannuzzi (32-33). Il pubblico è sorpreso dalla prestazione sotto tono della squadra e l’ansia sul parquet sale: un contatto duro di Ebeling su King nega a V.J. il canestro in contropiede e sul ribaltamento è proprio il figlio di John a segnare la tripla del +7 (34-41) che accende tutti gli allarmi. Si torna negli spogliatoi sotto di nove e Iannuzzi, pivot che farebbe comodo a questa Carpegna Prosciutto, è già in doppia cifra.

Due urli ben assestati dal coach all’intervallo risvegliano la truppa che riprende con un altro piglio, ma prima che Nardò ceda servono altri 5’ di sofferenza (45-55 a metà del terzo quarto). E’ la tripla di Imbrò a dare la carica, poi una zone-press ben fatta nel momento in cui Giuri è in panca frutta ben 3 palloni recuperati consecutivi, convertiti nei punti della rimonta prima da King, su assist di Maretto, e poi da Ahmad, con tripla e successiva penetrazione.

Break di 11-0 e Pesaro mette la freccia nella bolgia più assoluta (56-55), poi allunga ancora prima dell’ultimo riposo con la bomba di Maretto e i liberi di King.

Nardò non ne ha più (dopo 6’ si era fermato pure Nikolic per uno stiramento) e alza bandiera bianca di fronte alla furia dei biancorossi che vogliono farsi perdonare dopo la paura fatta passare agli oltre 4.000 accorsi di nuovo all’astronave per volare insieme.

Elisabetta Ferri