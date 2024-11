Vuelle Trasferta a rischio per i tifosi di Rimini

Un derby è sempre tale. Anche quando arriva al momento sbagliato, con Rimini che vola in testa alla classifica, sconfitta sin qui solo una volta con un tiro allo scadere, e Pesaro che annaspa a due punti dall’ultimo posto, tornata scornata da Udine dopo aver sperato di fare bottino grosso. Gli umori delle due piazze, ovviamente, sono agli antipodi. Ma domenica i tifosi pesaresi non accetteranno una prestazione moscia. Soprattutto se sarà permesso l’esodo dei tifosi riminesi, che ieri pomeriggio è stato messo in discussione per motivi di sicurezza nel corso di una riunione in Prefettura con tutte le forze dell’ordine presenti. Le autorità competenti stanno valutando eventuali misure relative alla possibilità di assistere alla partita da parte dei tifosi ospiti. Gli ultras pesaresi ci tengono molto, per ovvi motivi di rivalità, a non sfigurare in questo confronto che manca, nel basket, da quasi vent’anni (stagione 2006/2007, semifinale playoff promozione). E sarebbero dispiaciuti, crediamo, di dover rinunciare al confronto sugli spalti. A Rimini ci tengono così tanto, che è intervenuto addirittura il sindaco con un appello a non vietare la trasferta ai loro tifosi. Si avverte, dunque, quale attesa regni per il primo dei confronti più frizzanti della stagione; l’altro sarà ovviamente quello con la Fortitudo, che avrà addirittura l’onore della diretta su Rai2 il 29 dicembre.

Finora, al di là dei fischi, non c’è mai stata una contestazione plateale, anche grazie ad una curva compatta e oseremmo dire anche paziente, tenuto conto che ha appena incassato una cocente retrocessione. E questa non è una squadra che può fare meno del sostegno, perché ancora fragile psicologicamente. Urge dunque che coach Leka, ma anche i vertici societari, cerchino di incoraggiare la squadra, apparsa brillante per 25’ sul campo di Udine. Più veloce nell’impostazione del gioco, dove tutti sembravano più coinvolti, e più aggressiva in difesa, dove le staffetta su Hickey aveva impedito al play americano di accendersi e di mettere in ritmo i compagni. Udine aveva sparacchiato da tre, restando aggrappata alla partita solo grazie a un monumentale Xavier Johnson e ai rimbalzi offensivi, che continuano ad essere un problema grave per questa Vuelle, perché consentono a qualsiasi avversario di provare a correggere i propri errori, anche quando sono tanti, come l’altra sera. In un frangente i friulani hanno conquistato addirittura 4 rimbalzi offensivi nella stessa azione. Imperdonabile. Alla fine il computo totale è stato di 53-34, quasi venti in meno. Su numeri così si decide una partita, bisogna che la società se ne faccia una ragione e accetti che senza un lungo non diciamo dominante, ma che almeno regga il confronto sotto le plance, in questo campionato le soddisfazioni saranno poche.

Elisabetta Ferri