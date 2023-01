Vuelle, Treviso vola dopo l’avvio difficile

Incontrare Treviso un mese fa non sarebbe stata la stessa cosa. La squadra di Marcelo Nicola ha inaugurato una striscia di vittorie, ancora aperta, il 18 dicembre contro Brindisi battendo poi Tortona sul suo campo e infine Venezia, tre avversarie sicuramente superiori come organico alla Nutribullet. Niente cambi in corsa, nè tagli, nè aggiunte. Cosa è successo dunque a questa squadra che dopo un poker di sconfitte si è improvvisamente accesa prova a spiegarcelo il diesse Andrea Gracis, che l’ha costruita insieme allo staff.

"Il nostro processo di crescita, in realtà, è stato graduale. All’esordio siamo stati travolti in casa da Reggio Emilia, poi le nostre sconfitte non sono state tutte così nette, alcune di misura a Varese, a Napoli, in casa contro Verona. E’ salita l’ansia e la tensione all’interno della squadra, poi la vittoria con Brindisi ha sbloccato un meccanismo psicologico perché a Tortona siamo andati a vincere senza tre giocatori (Sorokas, Sokolowski e Simioni) ed è tornata la fiducia che ci ha consentito di battere anche Venezia".

Già l’anno scorso Treviso aveva fatto uno scherzetto alla Carpegna Prosciutto, venendo a vincere alla Vitrifrigo Arena con soli sei giocatori per via del Covid: "Infatti quel blitz in emergenza ha ricordato a tutti la vittoria di Pesaro dell’anno scorso. Quando giochi a cuor leggero, senza sentire la responsabilità, si possono fare queste imprese. Infatti forse non è un caso che sin qui abbiamo ottenuto vittorie solo contro squadre più forti, battendo anche Brescia e Sassari, perdendo invece tutti i confronti diretti dove sentivamo il peso di dover conquistare i due punti".

La società è stata brava a mantenere la calma, aspettando che le sue punte, Adrian Banks e Ike Iroegbu, affilassero la lama: "Non conoscevo personalmente Banks, lui è un competitivo, quando sente la sfida e decide di giocare non lo tieni, ora è sostenuto anche da una buona condizione fisica, ma è la testa che fa la differenza altrimenti a 37 anni non giochi così. Quanto a Iroegbu lo stiamo scoprendo anche noi: viene da una famiglia nigeriana trapiantata in America, ha fatto la gavetta in altri campionati e nell’ultimo anno in Israele si è messo in luce. Non è un play classico, ne sono rimasti pochi, ma ha carattere e qualità".

Teoricamente Treviso è ancora in ballo per le Final Eght: "Ma è l’ultimo dei nostri pensieri, puntiamo a vincere ogni partita per salvarci, questo è l’obiettivo".

Della Vuelle Gracis ha molta stima. "Mi piace, sta giocando bene, a mio parere è la rivelazione e non lo dico per affetto ma perché non è mai stata al completo quindi ha fatto cose straordinarie sin qui. Sono molto felice che il pubblico sia tornato in massa al palasport, a questa città basta poco per riaccendersi: una squadra che gioca bene e combatte e subito si innamora. Ora i giocatori hanno la responsabilità di riuscire a mantenere acceso l’entusiasmo dei suoi tifosi e credo che ci riuscirà, perché mi sembra un gruppo dalle belle qualità tecniche e anche morali".

Elisabetta Ferri