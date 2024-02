Vuelle, tutta la carica di Cinciarini: "Non dobbiamo smettere di crederci"

Andrea Cinciarini, quali pensieri le attraversano la mente in questa pausa di campionato?

"La cosa fondamentale è quella di crederci sempre. Ragionavo così anche l’anno scorso a Reggio Emilia, quando ci siamo salvati all’ultima giornata dopo che tutti ci avevano dato per spacciati".

Può raccontarci qualche analogia in proposito?

"Con Reggio l’anno scorso siamo stati sempre ultimi da novembre in poi. Al giro di boa avevamo 8 punti, alla fine 22: significa che nel girone di ritorno ne abbiamo vinte 7. Basta una vittoria insperata per sbloccare un meccanismo negativo e risollevare il morale. Bisogna sempre pensare che si può svoltare".

E com’è quello suo e dei suoi compagni in questi mesi?

"Il periodo è buio perché siamo dentro un tunnel di 8 sconfitte consecutive che per un pizzico non abbiamo sgretolato a Scafati, andando ad un passo dal successo. Anche a Varese, prima dell’espulsione di McDuffie, ce la stavamo giocando. E comunque dopo il ko casalingo contro Brindisi giochiamo con un’altra faccia e questo già mi conforta".

Dall’alto della sua esperienza che cosa si sente di dire a compagni e tifosi?

"Che fare le tabelle di quante bisognerebbe vincerne per salvarsi non aiuta, anzi non serve a niente. Bisogna prendere una partita alla volta, come si fa alle Final Eight di Coppa Italia pensando che in una partita secca tutto può succedere e qualunque squadra può battere chiunque. Quindi allenarsi forte durante la settimana e coltello fra i denti la domenica".

Parlando di questioni tattiche, la rinuncia a Mockevicius per un piccolo chiarisce bene la filosofia di Sacchetti: come ve la giocherete senza pivot?

"Ci stiamo lavorando, ma intanto Totè rimane il nostro centro di riferimento: è andato un po’ in flessione ma mi auguro che torni ad essere decisivo. Poi è vero che a volte giocheremo con Mazzola da n.5, altre con Ford e McDuffie insieme, quindi dobbiamo prenderci i vantaggi che derivano da questa situazione aprendo il campo e costringendo i pivot avversari a correre dietro ai nostri mezzi lunghi". Ma così a rimbalzo si soffrirà. O no?

"Bè è chiaro che quando si va di corsa, prendendo il primo tiro aperto che c’è in attacco, dall’altra parte ci dobbiamo dare tutti una mano a rimbalzo quando Leo è in panchina. Il rimbalzo è una questione di tempismo e di cuore, lo prendi se hai voglia di andare a prenderlo".

Lei sta viaggiando a 5.4 rimbalzi di media, ne ha sempre presi così tanti?

"Di solito la mia media oscilla fra i 4 e i 4.5. L’anno delle triple doppie con Caja ne ho presi anche 10".

E la difesa è davvero, e solamente, una questione di volontà o bisogna anche essere predisposti?

"Anche chi è meno difensore, se mette giù le gambe può dare fastidio al suo avversario".

Ha studiato Foreman al video?

"Certo, lo faccio con tutti i miei compagni per capire come servirli meglio. Lui è molto rapido, ha gambe buone, usa parecchio l’arresto e tiro, è imprevedibile e questo potrà aiutarci. Mi pare più guardia che play, se batte l’uomo o la passa o va a finire lui. Un tipo di giocatore che non avevamo".

Il rapporto con i tifosi e concittadini come sta andando?

"Pesaro è una città dove la gente ne sa di pallacanestro, la conosce, oltre ad essere appassionata. Lo hanno detto anche i giocatori della Nazionale in questi giorni, giocare a basket in un posto così dà gusto, ti fa stare bene. Anche per questi motivi dobbiamo fare il possibile per raggiungere la salvezza. I tifosi pesaresi hanno sempre risposto in maniera positiva finora, sono venuti in massa nonostante la mancanza di risultati. Fischiano o contestano quando non vedono una prestazione all’altezza ma soprattutto se non ci vedono lottare su ogni palla. E questo, io che sono pesarese, lo capisco forse più degli altri".

Che cosa le dice la gente quando va in giro per la città?

"Mi fermano chiedendo di non mollare. Rispondo sempre che non dobbiamo perdere fiducia ma non la devono perdere nemmeno i tifosi. Capisco lo scoramento, ma per farcela dobbiamo starci vicino. A maggior ragione, se pensano che siamo scarsi, devono darci una mano".