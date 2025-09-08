Vuelle Tutti pazzi per Felder. "Darò il meglio"

"Sarà la prima volta in cui giocherò in Europa e sono entusiasta di aprire questo nuovo capitolo della mia carriera. Intendo ringraziare la Vuelle Pesaro per questa opportunità e sono pronto ad adattarmi rapidamente alla pallacanestro europea e a mettere al servizio della squadra la miglior versione di me stesso".

Sono le prime parole di Kahlil ‘Kay’ Ameer Felder jr. che la Vuelle ha ufficializzato ieri mentre il giocatore volava già verso gli Stati Uniti per andare a prendere il visto che gli consentirà di essere schierato come secondo straniero della squadra.

Playmaker, classe 1995, 176 cm, nel 2016 viene selezionato come scelta al secondo giro del Draft Nba da parte dei Cleveland Cavaliers: 42 match per lui insieme al team di Lebron James e Kyrie Irving e tanta esperienza al fianco dei campioni statunitensi.

Dopo Cleveland – con finale Nba contro i Golden State Warriors – passa a Chicago e Detroit, poi nel 2019 approda in Cina: Xinjang Flying Tigers, Zhejiang Guangsha Lions, Shanxi Loongs, Beijing Fighters e Nanjing Kings i suoi club nel paese asiatico. Nel 2025 il trasferimento a Portorico dove indossa la canotta dei Criollos de Caguas. Per Felder la pallacanestro è una questione di famiglia: suo padre Kahlil Sr. tra il 1990 e il 1992 ha indossato la canotta di Eastern Michigan mentre suo cugino è l’ex giocatore Nba Steve Smith, oro con la Nazionale Usa ai Mondiali del 1994 e alle Olimpiadi di Sydney 2000.

Il direttore sportivo Nicola Egidio è raggiante dopo il colpaccio: "Sbarca a Pesaro un atleta di elevata caratura, dal trascorso Nba. Al netto del suo indiscusso valore, ci ha convinto in termini di motivazioni nell’affrontare questa sfida. Chiudiamo la squadra con la tipologia di profilo ricercata – aggiunge il giovane dirigente -, in quanto necessitavamo di un esterno che avesse capacità di creare vantaggi per se stesso e per i compagni in maniera consistente. Un’operazione di mercato che ci soddisfa non solo dal punto di vista meramente tecnico, ma che pensiamo possa entusiasmare e accendere il pubblico in virtù della spettacolarità che contraddistingue il giocatore".

Adesso la curiosità dei tifosi ha toccato il diapason: in questi giorni, infatti, è stato impossibile per tutti entrare anche solo in contatto con Felder, requisito per tre giorni di test atletici, allenamenti e visite mediche al termine dei quali è arrivata la decisione della società. Ora non resta che aspettarne il ritorno per gustarsi il suo talento.

Elisabetta Ferri