Vuelle: tutti sotto accusa. Tensione fuori dal palas

Per la Carpegna Prosciutto il problema è che ogni decisione presa è sempre figlia di un errore dietro l’altro. Dopo aver appoggiato la squadra contro Brindisi, i tifosi alla fine fuori dal palas hanno contestato squadra, società e presidente del Consorzio. Una serata nebbiosa da sisalvi chi può, che peserà sul prossimo futuro. Nel dopo partita il più sincero è il coach Romeo Sacchetti: "C’è poco da dire su questa sconfitta. Mi aspettavo sicuramente un approccio diverso. Non siamo riusciti a metterla sul sentimento e sulla battaglia. Abbiamo lasciato troppe cose facili ai nostri avversari. Di sicuro non me l’apettavo". In realtà la coppia di esterni Cinciarini-Bamforth non è stata in grado di reggere il confronto con Bartley e Sneed: "Non abbiamo scuse: abbiamo fatto una pessima partita. Siamo arrivati a 4 punti, lì bisognava essere cinici – dice Meo Sacchetti – e non sbagliare. Sul risultato finale pesano soprattutto molti nostri demeriti". Ancora una volta Totè e soci hanno subito a rimbalzo (43-35 per Brindisi), ma lei non ha provato mai Mockevicius: "Lui non ha giocato per una scelta tecnica. Abbiamo voluto abbassare il quintetto – dice il coach – per cercare punti dai tiratori. In realtà ho visto soprattutto tensione e paura, ma questo non è facile da aggiustare. Di sicuro è stata una brutta botta. Invece dobbiamo avere la forza per giocarci partite più dure di questa". Sacchetti sottolinea le cose peggiori: "Subire rimbalzo sul tiro libero sbagliato di Laquintana è imbarazzante, anche difficile da capire. Ma ancora una volta abbiamo finito la partita senza nessuno con 4 falli a carico. Questo è una situazione estremamente pesante e difficile per una squadra che ha troppa paura. Io spero di riuscire a trasmettere la necessità di cambiare e soprattutto di farlo capire ai giocatori".

Il coach non nasconde l’incapacità di reggere molti uno contro uno: "Per il livello della nostra squadra non possiamo regalare nulla". Non si poteva provare con la zona? "Non abbiamo mai difeso a zona, abbiamo provato a cambiare gli attacchi, ma non le difese". Il coach non lo dice, ma la differenza si è vista anche con Brindisi. E se la mossa del recupero di Bamforth e l’inserimento di un quattro come McDuffie non ha portato gli effetti sperati... l’allarme è altissimo. Tanto che Brindisi ha pensato di poter rovesciare lo scontro diretto. Il coach ospite Dragan Sakota: "Certo, quando eravamo a + 14 ci ho pensato. Ma l’importante era vincere".