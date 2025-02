Vuelle, un contrattacco che porta lontano. E Leka rilancia: "Ora testa bassa e pedalare"

Una risalita imperiosa. La Vuelle ha vinto 14 delle ultime 17 partite disputate, passando così dal 19° al 5° posto. Più che meritato, perciò, il giorno di riposo concesso ieri dallo staff alla truppa, a seguito del doppio successo conquistato in terra emiliana, prima a Bologna e poi a Cento. Domenica la Carpegna Prosciutto non scenderà in campo perché la partita con Forlì è stata posticipata al 15 marzo (per la convocazione del croato Perkovic in Nazionale) e tornerà in campo martedì 25 febbraio a Orzinuovi anticipando di comune accordo con la società bresciana l’ultimo turno infrasettimanale di questa interminabile regular-season. Una vittoria, quella di Cento, che può aver preso l’abbrivio dal blitz di Bologna, regalando ai biancorossi la consapevolezza che anche in trasferta possono fare la voce grossa.

"Ma ogni partita ha la sua storia – sottolinea coach Leka -. La carica interiore accumulata dopo il match vinto contro la Fortitudo valeva fino alla prossima palla a due, poi tutto si rimette in gioco e a Cento abbiamo dimostrato di avere carattere. Tutto dipende da come giochi ogni gara, con quale intensità, quali scelte fai e se le tue scelte sono efficaci oppure no. Anzi, dirò di più: era anche pericolosa l’euforia dopo aver battuto la Fortitudo perché poteva indurci a pensare che questa sarebbe stata più facile, invece io per due giorni ho battuto sul fatto che questa era una finale e che perdendola avremmo rovinato tutto il vantaggio che ci eravamo creati sbancando il PalaDozza. Questa è la mia mentalità, mai contenti. Se vogliamo continuare a far divertire la nostra gente, che anche in un feriale ci ha seguito in massa dimostrando grande passione, dobbiamo trasmettere emozioni. Se riesci a farlo, allora hai una città dietro, poi si possono anche perdere le partite ma quello che conta è l’atteggiamento. Certo, finché si segnano 90 punti a partita è difficile perdere, ma arriveranno anche i momenti di magra ed è lì che dovremo tener botta. Quando sono arrivato eravamo diciannovesimi e ora siamo in missione per risalire la china, dove arriveremo non lo sappiamo".

Forse qualcosa sta cambiando anche a rimbalzo perché finalmente la battaglia sotto le plance ha visto prevalere i pesaresi: "Bisogna saper leggere bene le statistiche perché a un certo punto abbiamo sbagliato quattro tiri da soli sotto misura e ripreso ogni volta il rimbalzo quindi quelli hanno falsato un po’ la media – riconosce onestamente Leka – però non abbiamo subìto ed è questa la cosa importante. A me interessa molto un altro numero, e cioè che la squadra distribuisce una media di 20 assist a partita e di solito le mie squadre giocano bene quando si passano così la palla. E’ questo che mi fa ben sperare, però guai a rilassarsi e pensare quanto siamo belli, testa bassa e pedalare perché l’handicap con cui siam partiti ad inizio campionato non ci lascia margini di errore. Quando sono arrivato qui eravamo diciannovesimi, ora siamo in missione per risalire la china".

Elisabetta Ferri