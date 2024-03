Vuelle: un crollo imbarazzante. Parte bene e poi si fa umiliare

Dolomiti Energia

109

Carpegna Prosciutto

82

DOLOMITI ENERGIA : Hubb 5, Alviti 15, Niang 4, Conti, Forray 11, Cooke 5, Diarra, Biligha 16, Grazulis 14, Mooney 14, Baldwin 25. All. Galbiati.

CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO: McDuffie 16, Bamforth 21, Bluiett 3, Visconti, Wright-Foreman 20, Ford 2, Maretto ne, Tambone, Cinciarini 5, Mazzola 3, Totè 12. All. Sacchetti.

Arbitri: Lo Guzzo, Nicolini e Galasso.

Note – Parziali: 18-20, 42-39, 77-61. Tiri liberi: Trento 13/18, Pesaro 14/19. Tiri da 3 punti: Trento 12/29, Pesaro 10/26 . Rimbalzi: Trento 39, Pesaro 22. Falli tecnici a Cinciarini, Mooney e Totè. Spettatori: 3.522.

Una gara che inizia sotto il segno della speranza finisce con una cocente delusione. Dunque ciò che avevamo visto una settimana fa quanto vale? Lo sapremo probabilmente alla prossima, facendo la tara fra le due prestazioni. L’inizio della Vuelle è tambureggiante ma stavolta a martellare il canestro dall’arco è il vecchio arciere, mentre quello nuovo, dopo i fuochi d’artificio del debutto, è imbavagliato dalla difesa fisica di Trento. Bamforth ne approfitta per infilarne tre nel primo quarto, l’ultima delle quali vale un illusorio +9 (11-20 al 6’). Lì però gli ingranaggi biancorossi s’inceppano, come già capitato altre volte in questa stagione faticosa, e non si segna più fino al primo riposo, al quale Trento arriva avendo recuperato quasi tutto il divario. Pesaro si sblocca dalla lunetta con Wright-Foreman che attacca il canestro non trovando spazi da fuori, ma bisogna aspettare altri 2’ prima che Ford in contropiede trovi un canestro su azione e altri ancora prima che, da un pick and roll ben costruito, Totè schiacci a canestro l’assist di Cinciarini.

Nel frattempo la Dolomiti trova energia da Baldwin e Grazulis, vere spine nel fianco della difesa ospite. Bamforth rientra dopo una sosta in panchina ma è ancora caldo e scocca la quarta tripla di serata che vale il -2 (34-32) dopo aver accusato un -8 che Trento bissa di nuovo al 18’ prima di venir riacciuffata dal gioco da tre punti di Cincia (40-35), quindi ‘JWF’ trova in acrobazia il canestro del -3. Prima dell’intervallo Totè potrebbe accorciare ulteriormente a fil di sirena, ma rimedia una stoppata.

La partita è ancora lì, ma dagli spogliatoi la Dolomiti torna con un’energia diversa e travolge la Vuelle con un terzo quarto da 35 punti, toccando il +18 (77-59) con un Baldwin scatenato. Il peggio, però, deve ancora arrivare nell’ultimo quarto. Al di là dei meriti della squadra di casa, animata dal desiderio di uscire da un periodo avaro di risultati, molti sono i demeriti di una difesa troppo morbida che lascia spesso l’uomo libero e pure troppi rimbalzi offensivi (10) per rimediare agli errori. Contro Brescia s’erano viste un’altra applicazione e un’altra grinta da parte di tutti e il naufragio finale (toccato un imbarazzante -31 sul 104-73) è la logica conseguenza di queste mancanze. E se nessuno rientra più nemmeno in difesa dopo una palla persa per evitare l’umiliazione di schiacciate in serie, non è proprio un bel segnale.

Elisabetta Ferri