Vuelle Un finale ruggente, ma non basta

Carpegna Prosciutto

82

Valtur

85

CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO: Petrovic 13, Reginato ne, Zanotti 15, Maretto 3, Parrillo 4, Imbrò 13, De Laurentiis 5, King 11, Bucarelli 4, Ahmad 14. All. Sacripanti.

VALTUR BRINDISI: Arnaldo 3, Buttiglione ne, Laquintana 10, Arletti 14, Vildera 8, Fantoma ne, Ogden 22, De Vico 3, Radonjic 3, Calzavara 16, Del Cadia 6, Allen. All. Bucchi.

Arbitri: Andretta, Schiano, Di Zenise.

Note - Parziali: 16-16, 35-43, 57-65. Espulso Ahmad per doppio fallo tecnico. Fallo tecnico a De Vico.

Tutto quello che avevamo pensato per 37’ abbiamo rischiato di doverlo cancellare e riscrivere. Non tanto, e non solo, perché in tre minuti la Vuelle stava per ribaltare una gara in cui aveva sempre inseguito, ma perché la lucidità e la determinazione con cui ha giocato dopo l’espulsione di Ahmad per doppio fallo tecnico (il primo all’inizio per uno screzio con De Vico, il secondo per proteste) ha cambiato il volto della squadra. Con Bucarelli da play, Imbrò braccio armato del quintetto e uno scatenato Petrovic, che ha infilato 8 punti nell’ultimo tempino, la Carpegna Prosciutto ha messo alle corde Brindisi arrendendosi solo quando l’ultima tripla di Imbrò per agguantare il supplementare s’è infranta sul ferro.

Il finale ruggente dei biancorossi non cancella le perplessità disseminate durante il match, a partire dalla lotta ai rimbalzi dove stavolta s’è pagato dazio duramente (44-31 il computo totale, con ben 16 offensivi concessi). Che questo sia coinciso con l’assenza di Lombardi - tenuto precauzionalmente a riposo per un affaticamento muscolare - dimostra quanto Eric sia cruciale per la squadra, anche se spesso il suo lavoro è oscuro. Ed infatti anche il suo potenziale avversario diretto, l’ex Fortitudo Mark Ogden, ha banchettato nel corso di un primo tempo mostruoso al tiro (17 punti, con 4/4 da tre). Poi nella ripresa ne ha messi solo 5, anche perché a lungo risparmiato da coach Bucchi.

L’inizio è tutto in salita, con Brindisi più fluida in fase offensiva e fastidiosa in difesa, ma la Vuelle reagisce nel finale di primo quarto con un break di 7-0 e Ahamd impatta allo scadere con un gran 2+1 giocato col cronometro in testa. Nel secondo periodo Sacripanti dà spazio a Maretto e Bucarelli ma non è serata per i due esterni, qualche palla persa di troppo e la Valtur scappa via di nuovo (16-24 al 12’). L’ingresso di Parrillo produce buone cose e Pesaro ricuce (23-27) fino a che Ogden arma di nuovo la sua mano dall’arco. Dagli spogliatoi il rientro è un po’ soft e Brindisi tocca il massimo vantaggio (35-48) mettendo in vetrina il 2001 Calzavara, gran talento pescato a Casale Monferrato. Imbrò con una furbata guadagna tre liberi che limitano i danni, Ahamd scalda la mano e replica ai tiratori di Brindisi per il -6 (54-60), ma batti e ribatti all’ultimo riposo lo scarto è lo stesso dell’intervallo: otto lunghezze. Quando la partita sembra ormai andare verso un esito scontato, l’espulsione di Ahamd sveglia tutti e regala un finale di partita tutto da godere. E’ questo lo spirito che vorremmo vedere per 40’.

Elisabetta Ferri