Vuelle, un miracolo sbocciato in inverno. Ora i tifosi sognano una stagione da favola

L’entusiasmo, adesso, è alle stelle. La squadra che si sognava è sbocciata in inverno e i tifosi adesso credono in una splendida primavera. Voltandosi indietro, va dato atto a Sacripanti di aver scelto giocatori esperti e adatti alla categoria, però il merito di aver assemblato gli ingredienti e averli mescolati fino ad ottenere l’ottimo prodotto che stiamo gustando, è tutto di Spiro Leka. Il suo arrivo, non condizionato dalle negatività che avevano spalmato sull’ambiente un clima quasi irrespirabile, ha portato freschezza, tolto via lo stress, ricollegato i giocatori alla tifoseria, fatto capire agli americani com’era conveniente spendere i loro talenti in questo campionato. Cose preziose per ricompattare un gruppo che, sotto la gragnuola di sconfitte piovute in autunno, non pareva in grado di risollevarsi. Bisogna ammettere che il lavoro del coach albanese è andato al di là delle aspettative. Perché non solo la Vuelle ha iniziato a vincere, ma lo fa offrendo una pallacanestro che tutti apprezzano, dove ogni giocatore può diventare protagonista per una sera, anche se le gerarchie sono molto chiare. E tutto questo è accaduto nonostante la lunga assenza di Petrovic e la mancanza di Parrillo, ancora ai box. A Bologna, con De Laurentiis fermo per l’infiammazione al ginocchio, la Carpegna Prosciutto ha portato a casa la vittoria più importante dell’anno per il pubblico ruotando solo otto giocatori. Questa domenica di riposo arriva nel momento propizio, così che ad Orzinuovi si potrà andare avendo recuperato le energie e magari preparando anche meglio la partita di quanto si sarebbe fatto con il match del 23 da giocare.

Nel frattempo, la variabile infortuni sta condizionando parecchio le squadre più importanti. A Cantù Andrea De Nicolao, il regista arrivato da Venezia per fare la differenza, si è sottoposto ad intervento in artroscopia al ginocchio destro: i tempi di recupero sono stimati in circa 6 settimane. Brindisi perde invece il pivot Giovanni Vildera, che ha riportato una lesione di primo grado del bicipite femorale della coscia destra: in questo caso i tempi di recupero devono essere ancora stabiliti, le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni. In casa Fortitudo, infine, il clima è rovente: la squadra, rientrata alle 4 del mattino dalla trasferta di Torino, è stata convocata alle 8 per una seduta video. Inoltre Donte Thomas è praticamente fuori rosa visto il comunicato del club che cita "proseguirà la stagione svolgendo lavoro differenziato individuale". Al suo posto, in attesa di Kenny Gabriel, che rientrerà dopo le Final Four di Coppa Italia, potrebbe giocare il croato Leo Menalo, ormai pronto dopo l’intervento al dito.

Elisabetta Ferri