Vuelle, un vento nuovo anche nel vivaio: "Supergruppo per aumentare la qualità"

La riorganizzazione della Vuelle passa anche per il settore giovanile che al responsabile tecnico, incarico che rimane affidato a Giovanni Luminati, ne affianca uno dirigenziale: Matteo Magi diventa l’uomo-ovunque del club, impegnato a tutto campo fra prima squadra e vivaio. "Luminati, con la sua conoscenza della materia, è un figura importante per noi, ma questa mossa manifesta la maggior attenzione che la società intende mettere sul vivaio: i tecnici hanno più una prospettiva di campo, mentre la nostra intenzione è di allargare la visione con una serie di scelte operate a livello di club".

Il primo cambiamento è il supergruppo composto da Under 19 e Under 17 che, con 21 ragazzi, parteciperà a entrambe i campionati di Eccellenza "così da poter dare più qualità agli allenamenti con percorsi mirati e individuali: il gruppo diventa più ristretto e il numero degli allenatori a disposizione per seguirli, in proporzione, aumenta". Il vice di Luminati per il supergruppo sarà Andrea Nardini, l’assistente Edoardo Santinelli. Alla guida dell’Under 15 un nuovo ingresso, quello di Luca Deales mentre fa notizia che l’Under 14 sarà allenata dal vice della prima squadra, Giacomo Baioni, con Fernando Labella come assistente: "La strategia è chiara - spiega Magi-: i 14 anni sono un passaggio cruciale perché segnano l’inizio del percorso in Vuelle ed è necessario mettere le fondamenta fisiche e tecniche, dare strumenti e valori, un modo di lavorare che Baio, con la sua competenza e passione, sa insegnare. Quanto a Deales, che affianca il nostro Pentucci nella selezione regionale, il fatto che sia di Fano non è secondario: è un territorio interessante dove possiamo fare di più".

Le altre novità riguardano l’aggiunta di un medico, Gianmarco Gaudenzi, esclusivamente dedicato al settore giovanile ("non è da tutti, anche se il supervisore resta Piero Benelli"), che lavorerà di concerto col fisioterapista Matteo Aluigi, la presenza di un tutor in foresteria (Piergiuseppe Chiodi, che sarà anche assistente di U19, U17 e U14) e la promozione a team manager di Giacomo Grossi: "Avrà un ruolo di maggior responsabilità, seguendo tutte le quattro formazioni del vivaio e sarà il mio assistente come team manager della prima squadra" aggiunge Magi che indica come preziosa "la collaborazione con la palestra di crossfit della Torraccia che sarà punto di riferimento per Under 19 e 17 col nostro preparatore Davide Tamburini come supervisor". Non dimentica un saluto a chi ha fatto il salto in serie A: "Iannetti e Bertoni, oggi a Trento, sono state due figure importanti".

Elisabetta Ferri