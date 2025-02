Vuelle, una grandinata di canestri. Vittoria facile con il fanalino di coda

Vuelle 118 Assigeco 86

CARPEGNA PROSCIUTTO : Petrovic 17, Cornis 4, Stazi 2, Maretto 9, Imbrò 16, De Laurentiis 10, King 26, Bucarelli 7, Lombardi 5, Zanotti ne, Ahmad 22. All. Leka. ASSIGECO PIACENZA: Gilmore 17, Gajic, Suljanovic 4, D’Almeida 9, Querci ne, Marks 16, Fiorillo, Bonacini 9, Serpilli, Bartoli 13, Filoni 18. All. Manzo. Arbitri: Pellicani, Roiaz e Settepanella. Parziali: 29-22, 63-40, 93-65. Tiri liberi: Pesaro 13/17, Piacenza 16/23. Tiri da 3 punti: Pesaro 17/32, Piacenza 6/16. Rimbalzi: Pesaro 31, Piacenza 23. Falli tecnici a Petrovic e Gilmore. Usciti per falli: Petrovic e Bonacini. Spettatori: 4.348.

Finalmente una serata senza patemi in questa stagione sempre in trincea. Una grandinata di canestri si abbatte sul fanalino di coda: la Vuelle supera ampiamente quota 100 e manda a segno anche i due ragazzi dell’Under 19, Cornis e Stazi, con quest’ultimo che si toglie pure lo sfizio di schiacciare. Stavolta i biancorossi non han voglia di scherzare, né di soffrire inutilmente contro una squadra inferiore per talento ed esperienza, probabilmente anche scarica dopo la gran vittoria su Milano nel turno infrasettimanale. Coach Leka comincia con un quintetto inedito che vede Petrovic nel ruolo di n.5 e i primi palloni sotto arrivano proprio a Danilo che sorprende la difesa ospite. Il primo strappetto è merito del serbo, motivato e reattivo per la chance ricevuta mentre Zanotti è in attesa di fare una risonanza al polso che gli duole ancora dopo la botta rimediata contro Nardò. Come ormai d’abitudine, capitan Imbrò esce dalla panchina per spaccare la partita: il primo siluro lo sgancia da casa sua firmando il primo vantaggio in doppia cifra (28-17) dopo 8’. Piacenza è in affanno: Marks, che viene da una prestazione strepitosa da 34 punti segnati non ne ha più mentre Gilmore, arrivato da poco, non trova il filo del gioco e meglio di lui nel primo tempo fa D’Almeida. Il più produttivo dell’Assigeco è Filoni, un bel torello che Spiro avrebbe voluto in biancorosso: l’esterno classe 2001 segna e combatte dimostrando che qui ci sarebbe potuto stare, in attesa del ritorno di Parrillo. Ma quando comincia la sagra delle triple Piacenza viene travolta e Pesaro tocca il massimo scarto poco prima di rientrare negli spogliatoi con una bomba di Petrovic. La squadra ospite prova a reagire ad inizio ripresa rientrando fino a -19, ma la spinta emotiva finisce presto, anche perché Pesaro tira con percentuali altissime dall’arco (chiuderà col 53% da tre), sfrutta in maniera eccellente il pick and roll, con Imbrò e De Laurentiis che si trovano a occhi chiusi e produce assist a ripetizione (26 alla fine) per canestri facili. La schiacciata di Lombardi vale il +31 (93-62), ma il massimo vantaggio lo firma nel finale il baby Cornis (118-85) prima del tiro libero ospite che fissa il risultato definitivo. Insomma, una bella cavalcata che regala entusiasmo all’ambiente in vista dell’impegnativa sfida contro Cividale di sabato sera, ancora fra le mura amiche. Il fortino dovrà reggere un assalto importante.

Elisabetta Ferri