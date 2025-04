Vuelle, una novità sul ponte di comando. Oriano Valentini fa il suo ingresso nel Cda

Un nuovo ingresso nel Cda della Carpegna Prosciutto. Oriano Valentini, titolare di Valentini Group Paper, dopo appena un anno e mezzo da consorziato, entra così nel gruppo ristretto più importante, quello di chi è chiamato a prendere le decisioni. La sua azienda di cartotecnica, che lavora per il settore del mobile ed è l’unica realtà specializzata in questa particolare tecnologia, aveva aderito al Consorzio con grande entusiasmo nell’agosto del 2023.

"Sono molto felice di fare il mio ingresso nel Consiglio di amministrazione del Club di cui sono sempre stato tifoso e che ho sempre seguito sui parquet di tutta Italia. Da parte mia - promette Valentini -, posso garantire che non verranno mai meno l’impegno e la passione nei confronti di questa storica e gloriosa società. Lavorerò quotidianamente a stretto contatto con gli altri dirigenti e con tutto il Consorzio Pesaro Basket per raggiungere quegli obiettivi che ci siamo prefissati di centrare".

Il Cda risulta pertanto formato da Franco Arceci (presidente del Consorzio Pesaro Basket), Andrea Valli (presidente Victoria Libertas), Nicola Dolci (vicepresidente Victoria Libertas), Tommaso Bertini, Roberto Rovere e Oriano Valentini. La decisione è stata presa durante l’assemblea del Consorzio Pesaro Basket. Oltre alla formale discussione dei punti all’ordine del giorno, i consorziati hanno riconfermato la loro compattezza e ribadito la loro determinazione nel raggiungere gli obiettivi sportivi prefissati a inizio stagione.

"Entriamo nella fase più calda e impegnativa della stagione - ha dichiarato il presidente della società, Andrea Valli - questo è un campionato molto difficile ed equilibrato, ci sono 11 squadre in 6 punti, dobbiamo lottare su ogni pallone e dare l’anima in difesa. Abbiamo la massima stima e fiducia in questo gruppo. Siamo più uniti che mai e lavoriamo tutti per lo stesso obiettivo". L’assemblea del Consorzio e il Consiglio di Amministrazione del Club hanno condiviso le attività intraprese e i risultati, non solo sportivi, conseguiti in questi primi mesi di lavoro. In aggiunta, sono stati illustrati e discussi i principali punti della programmazione societaria per il futuro. Un momento importante prima del rush finale della stagione che in questo mese di aprile emetterà le sue sentenze: la Vuelle, che oggi occupa il decimo posto, spera ancora di evitare i play-in per provare ad entrare fra le prime sette direttamente qualificate ai playoff che potranno godere di un periodo di sosta utile a ricaricare le batterie e curare eventuali acciacchi in vista delle battaglie che concederanno il secondo pass per la serie A.

Ieri la Lega Nazionale Pallacanestro ha reso noto che per gli accordi con Rai Sport le partite dell’ultima giornata di stagione regolare avranno tutte inizio alle 18.30, nel rispetto dell’obbligo di contemporaneità; le gare del 1° turno dei play-in si giocheranno mercoledì 30 aprile e giovedì 1° maggio; quelle del secondo turno invece, sabato 3 e domenica 4 maggio.

Elisabetta Ferri