Vuelle, una nuova realtà tutta da studiare. Ecco come si gioca al piano di sotto

E’ passata una settimana dalla nomina del nuovo presidente e cresce fra i tifosi biancorossi la curiosità di conoscere qualcosa in più sul futuro della società. La retrocessione è stata una botta grossa da incassare e prima arriveranno novità, prima comincerà a rimarginarsi una ferita che sanguina ancora, soprattutto ora che stanno entrando nel vivo i playoff di serie A con le semifinali e cresce la consapevolezza che questi giocatori almeno per un po’ non li vedremo a Pesaro. E’ faticoso da accettare, ma bisogna concentrarsi su altri playoff, quelli promozione della serie A2 e cercare di capire come funzionano, quali sono le qualità che più servono per risalire, ad esempio che tipo di stranieri scegliere.

Da un rapido excursus si nota che la gran parte delle formazioni di A2 sceglie guardia e ala forte come americani, preferendo dotarsi casomai di play e pivot italiani. Il perché si spiega, forse, con la necessità di una fisicità importante in questi due ruoli che raramente i giocatori italiani riescono ad esprimere per cui bisogna pareggiare l’atletismo altrui per reggere il confronto. Mentre al pivot possono bastare stazza e mestiere per fare bene il suo lavoro al piano di sotto e così fosforo e gestione del ritmo sono qualità sufficienti al play per costruire il gioco, che è più lento senza tanti stranieri che ‘zompano’ e corrono a mille all’ora. C’è molta più tattica e anche quella contribuisce a rallentare l’azione. Le sei retrocessioni in B snelliranno il campionato riportandolo a un girone unico con 20 squadre dove la prima salirà in serie A al termine della stagione regolare e la seconda dopo i playoff. Esattamente come nell’anno di Ramagli, dove a vincere la regular-season fu la Soresina di Trinchieri, mentre la Vuelle andò a strappare il secondo pass vincendo la finale contro Pavia.

Sono passati 17 anni e quei giocatori hanno appeso le scarpe al chiodo per cui c’è tutta un’altra generazione italiana con cui fare conoscenza in un campionato che i tifosi biancorossi, specie i più giovani, conoscono poco. Qualcuno sa chi è Federico Poser? Eppure è uno dei pezzi pregiati del mercato, ala forte di 2.03, 24 anni, quest’anno a Torino: cresciuto nel vivaio di Treviso, è andato a completare la sua formazione negli Usa. I giovani che rientrano in Italia dopo un’esperienza cestistica in America sono una possibilità: come Edoardo Del Cadia - figlio di quello che a Pesaro è conosciuto come ‘The Chief – ora ingaggiato da Cantù. Intanto, Mazzola sarebbe finito nel mirino di Brindisi che comincia a muoversi dopo l’arrivo di coach Piero Bucchi.

Elisabetta Ferri