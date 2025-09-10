Vuelle Un’amichevole per il debutto di Felder

Sarà l’ultima settimana con uno solo straniero per la Vuelle: Kay Felder, tornato negli Stati Uniti per procurarsi il visto necessario al suo tesseramento, dovrebbe rientrare nel week-end e mettersi a disposizione dello staff dal 15 settembre. Sabato, intanto, i compagni scenderanno in campo a Cervia in quella che avrebbe dovuto essere l’ultima amichevole del precampionato contro Mestre, una delle neo-promosse salite dalla serie B. Ma quasi sicuramente non sarà così, perché la società si sta dando da fare per cercare di organizzare un ultimo scrimmage prima che parta la stagione per dar modo al nuovo americano di testarsi insieme ai suoi compagni in un impegno amichevole prima che inizino le partite vere. Ancora da definire sia il campo che l’avversario ma di sicuro, se il match sarà a porte aperte, diventerà un richiamo irresistibile per i tifosi, molto curiosi di conoscere dal vivo il play di Detroit destinato a diventare il leader di questa Vuelle.

"Hey fans di Pesaro, questa stagione sarà speciale, non vedo l’ora: andiamo a cominciare!" dice in un simpatico video postato sui social del club. Cappellino rosso indossato con la visiera all’indietro, sorriso aperto, carisma che traspare in maniera immediata, Kay sa come conquistare l’attenzione fuori dal campo, ma le aspettative più grandi sono per quello che saprà combinare sul parquet. E non manca molto per scoprirlo.

Nel frattempo il pacchetto esterni andrà a ridefinire i propri compiti: Trucchetti sarà il suo cambio e potrà scendere in campo senza troppe pressioni, sapendo di avere le spalle ben coperte; Tambone e Bucarelli liberati dai compiti di regia potranno armare più spesso il loro braccio per far punti mentre Maretto, uno dei pochi a cui piace attaccare il ferro più che tirare da fuori, potrebbe diventare un ottimo equilibratore. Quanto a Bertini, ha la gambe per farlo, deve solo diventare un po’ più intraprendente. Se il reparto esterni con l’arrivo di Felder si candida a diventare uno dei migliori del lotto, quello dei lunghi ha ancora tanto lavoro da fare per essere al livello. Prima di tutto perché Fainke è appena arrivato, ha solo 20 anni e non ha mai giocato in A2, quindi servirà tanta pazienza per accettarne gli inevitabili errori di inesperienza e bisognerà dargli il tempo di crescere. In seconda battuta perché la situazione di Rino De Laurentiis comincia a farsi preoccupante: dopo aver saltato le ultime due amichevoli, nemmeno ieri il pivot ha preso parte all’allenamento e finora ha passato più tempo con il preparatore e i fisioterapisti che con lo staff tecnico. Tenuto conto che Virginio è un n.4 atipico, che predilige aprire il campo tirando dall’arco e non possiede caratteristiche interne, a tener su la baracca ci sta pensando il lituano Miniotas che si alterna nel ricoprire sia il ruolo di 4, accanto a Fainke, che quello di 5 al fianco di Virginio. Occorre trovare una soluzione prima che la squadra si presenti il 30 settembre ai nastri di partenza.

Elisabetta Ferri