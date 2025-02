Vuelle, verso un’altra trasferta complicata

I supplementari nel basket sono un terno al lotto dove pesa molto anche la componente psicologica. Se ci vai dopo aver sbagliato il tiro della vittoria, e per ben due volte, come a Orzinuovi, è facile che finisca male. Se invece magari li acciuffi dopo aver sempre inseguito, poi la scarica di adrenalina ti spinge verso il successo, come accaduto nella gara d’andata contro Torino, dove la Vuelle prese per la coda la partita grazie a tre tiri liberi di Bucarelli a tempo praticamente scaduto e poi trionfò all’overtime 103-96, risultato curiosamente simile a quello di Orzinuovi.

Rispetto a quell’8 dicembre, Torino non è più guidata da Matteo Boniciolli, che ha lasciato la panchina per motivi di salute e la sua eredità è stata raccolta il 4 febbraio scorso da Paolo Moretti. Da quando il papà dell’ex biancorosso Davide ha preso in mano la Reale Mutua, Torino ha un ruolino eccellente, con 4 vittorie su 5 gare. Battuta Vigevano al debutto, ha perso a Brindisi di soli 4 punti, poi ha steso la Fortitudo, vinto con Livorno ed espugnato Rimini, quindi in serie aperta di tre vittorie consecutive e col morale alto.

Per la Vuelle si profila un match simile, per caratteristiche fisiche e tecniche, a quello di Orzinuovi: Ife Ajayi è un lungo potente, pericoloso sia da sotto che da fuori (a Rimini ha fatto registrare una doppia doppia da 24 punti e 12 rimbalzi) e può giocare accanto ai 2.07 del 23enne alto-atesino Maximilian Ladurner, molto migliorato (mercoledì ha segnato 17 punti, con 8/11 al tiro). In alternativa nel pacchetto lunghi c’è anche Aristide Landi, ormai maturo per certi livelli. Una squadra ’grossa’ insomma, cosa che Pesaro ha dimostrato di soffrire. Dovranno arrivare perciò risposte importanti in chiave difensiva dal reparto biancorosso se si vuol sperare di cavarci le gambe. Senza dimenticare che anche a livello di esterni Torino ha punti nelle mani, a partire dal secondo Usa, Kevion Taylor che viaggia a 16.8 punti di media e tenendo d’occhio pure Matteo Montano (9.8 punti di media con il 40% da tre).

Lo staff sanitario ha il suo daffare in questi giorni, fra il ginocchio infiammato di De Laurentiis e il tallone dolorante di Imbrò, un asse imprescindibile per la squadra. Mentre non arrivano notizie da ’casa’ Parrillo: trascorsi due mesi dall’intervento, effettuato la vigilia di Natale, i tempi di recupero di Sasà sono ancora sconosciuti. Era prevedibile che con un intervento alla schiena non sarebbe tornato presto, ma un po’ di chiarezza nei confronti della tifoseria, a questo punto, sarebbe gradita. Nel girone di ritorno si possono fare due inserimenti per cui bisognerebbe capire se per il finale di stagione Parrillo può tornare a disposizione. Stante la situazione di Imbrò, non si può rischiare di ritrovarsi senza play nel momento cruciale.

Elisabetta Ferri