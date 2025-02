"Vuelle, vietato sottovalutare Orzinuovi"

"E’ una partita fondamentale per noi: dovremo essere bravi a non sottovalutare Orzinuovi e ad imporre subito il nostro gioco come a Cento, facendo leva sulle nostre certezze per incanalare la gara sui nostri binari. È una trasferta insidiosa, ma ci siamo preparati bene". Così Lorenzo Bucarelli, uno dei biancorossi più in forma di questo bel periodo, presenta i passaggi chiave di una trasferta, la terza consecutiva, che la Vuelle vuole far sua per proseguire nell’imperiosa risalita in classifica che l’ha portata sin qui al quinto posto risalendo dai bassifondi. Questa sera (palla a due alle 20.30, fischiano Radaelli, Lupelli e Rezzoagli) si giocherà solo al PalaBertocchi, mentre il resto della 30esima giornata di A2 verrà disputato domani e sarà l’ultimo turno infrasettimanale della regular-season.

Serata speciale per il pesarese Matteo Mattioli, assistant coach di Franco Ciani: "Affrontiamo una squadra reduce da un buon momento, che esprime una pallacanestro di ritmo e intensità. Sono un gruppo in fiducia – dice Mattioli -, con gerarchie ben chiare. E possono contare sul capocannoniere del campionato, Ahmad, che viaggia a 20.6 di media a partita: dovremo quindi essere bravi a limitarlo e mettere qualche granello di sabbia nei loro ingranaggi, cercando di continuare a battagliare su ogni situazione". Interessante l’opinione di Tommaso Guariglia, uno dei pivot italiani su cui si scommetteva qualche anno fa: "La gara contro Pesaro sarà complessa per molti aspetti: hanno un gruppo di italiani esperti e di categoria e due americani che, nel corso della stagione, hanno evidenziato qualità e talento individuale fuori dagli schemi. Ma in questo momento di difficoltà, il nostro gruppo è unito – sottolinea il centro salernitano classe ‘97 -. Lo conferma il fatto che nelle scorse partite casalinghe abbiamo dimostrato di potercela giocare con tutti. In questi giorni di allenamento abbiamo lavorato per colmare quell’ultimo pezzo mancante che ci separa dalla vittoria e dai due punti. Per noi le prossime partite saranno come finali: siamo pronti".

La vittoria dell’andata fu la prima della gestione-Leka, conquistata a fatica (67-65), con l’attacco che ancora girava sotto i 70 punti. Molta acqua è passata sotto i ponti da quel 3 novembre 2024 e oggi i biancorossi viaggiano sopra gli 80 punti di media a partita. Rispetto a quella serata nelle fila della Vuelle c’è un Petrovic in più ma anche un Parrillo in meno. Mentre Orzinuovi, che il 27 gennaio scorso ha rimesso in panca Franco Ciani dopo averlo esonerato (una valutazione sbagliata visto il disastro seguito al suo allontanamento) ha inserito da un paio di giornate la guardia americana Gerel Simmons per sostituire l’infortunato Jazz Johnson. Simmons, andato in doppia cifra in ambedue le partite (18 contro Avellino e 10 contro Forlì), aveva giocato la prima parte della stagione in Turchia, al Mersin Msk, dove segnava 13.3 punti di media. Un realizzatore d’esperienza a cui prestare molta attenzione.

Elisabetta Ferri