Vuelle-Virtus fa il pieno, febbre da salvezza. L’astronave è già sold-out, cresce l’attesa

Non c’è più un posto all’astronave per Vuelle-Virtus. I settori di curva, tribuna e parterre erano già esauriti da un pezzo, la gradinata Q è andata sold-out martedì sera mentre la gradinata opposta, quella davanti alle panchine, è momentaneamente chiusa in attesa delle decisioni della commissione di vigilanza che si riunirà stamane per discutere la situazione. Il problema, abbastanza grosso, è che domenica alle 20.45 allo stadio Benelli si gioca Vis-Cesena e sono annunciati un migliaio di tifosi romagnoli che non entreranno allo stadio per protesta, visto che non c’è posto per tutti. Per cui rimarranno all’esterno, nel parcheggio dello stadio, e ci sarà bisogno di tenerli d’occhio. Le forze dell’ordine hanno fatto presente che non hanno abbastanza uomini per controllare sia il palasport - dove ci saranno centinaia di tifosi bolognesi nel settore M - che la zona di Pantano, messa sotto assedio dagli ultras del Cesena calcio. Senza tener conto che fra le due fazioni ospiti non corre buon sangue quindi bisogna anche evitare che si incrocino in giro.

Sarebbe un vero peccato se l’altra gradinata della Vitrifigo Arena dovesse rimanere chiusa per questioni di ordine pubblico, perché altri 1.500 posti a 5 euro sarebbero andati via come il pane, regalando un colpo d’occhio simile a quello degli ultimi playoff giocati nella primavere del 2023 contro Milano dove, nelle due gare casalinghe, il pubblico fu protagonista di un’affluenza d’altri tempi. Ma pensare che i tifosi pesaresi siano capaci di una roba simile con la squadra al penultimo posto, in lotta per non retrocedere, è clamoroso. L’ulteriore conferma che chi non crede nelle potenzialità di una piazza del genere è davvero miope. D’accordo, le gradinate sono state vendute a un prezzo stracciato, ma non altrettanto si può dire dei biglietti di tribuna e parterre, che pure sono andati ugualmente esauriti. E questo non dopo una bella vittoria, ma dopo una batosta tremenda.

Per questo chi indossa questa maglia non può permettersi di non andare in campo col coltello tra i denti ed è probabile che stavolta la gente non perdonerà chi non si sbuccia le ginocchia davanti ad una platea del genere. Stavolta il duello non sarà solo una questione di rivalità. Se per la Vuelle questa è una gara di vitale importanza per la salvezza, la testa della Virtus al momento è focalizzata sulla grande sfida di domani sera contro il Real Madrid che potrebbe mantenerla in corsa per i playoff di Eurolega. Subito dopo la gara di Pesaro la truppa di Luca Banchi partità alla volta della Lituania, dove martedì sera sarà di nuovo sul parquet contro lo Zalgiris Kaunas. La speranza è che in mezzo a queste due battaglie non voglia stancarsi troppo.

Elisabetta Ferri