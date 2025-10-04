Vuelle, voglia di riscatto. Felder: "Dobbiamo rifarci"

"Domenica vogliamo rifarci dopo la sconfitta all’esordio. Sarà una gara importante nella quale dovremo giocare secondo il piano partita e puntando su quelli che sono i nostri punti di forza, a partire dal gioco corale e dalla difesa. Abbiamo subito l’occasione per riscattarci davanti al nostro pubblico: non ce la faremo sfuggire".

Parole e musica di Kay Felder, play della Vuelle, che sembra davvero molto coinvolto in questa nuova avventura intrapresa dopo quattro stagioni in Oriente, dove il livello tecnico non è lo stesso, nonostante l’attenzione mediatica e la pressione esercitata dai ricchissimi proprietari dei club. Martedì scorso, l’americano che aveva cominciato la sua carriera professionistica in Nba, ha avuto modo di assaggiare per la prima volta il basket europeo e l’atterraggio non è stato morbido: nonostante questa sia la seconda lega italiana, serve un po’ di tempo per capire come giocare per essere efficaci. Felder è sembrato più attento a servire gli altri che a mettersi in proprio, finendo per incartarsi perché l’intesa coi compagni non è assolutamente a posto, così che sono fioccate palle perse anche in maniera banale. Su questo bisognerà stare più attenti perché le palle perse non provocate dagli avversari, bensì gettate al vento per incomprensioni su spaziature e movimenti sono quelle che tolgono fiducia oltre a spazientire i tifosi sugli spalti.

Coach Spiro Leka tiene alta la tensione, guai a snobbare la matricola in una situazione come questa: "Ci attende una partita importante per riscattare la prestazione negativa fornita contro Livorno. Torniamo davanti al nostro pubblico e non possiamo sbagliare, l’obiettivo è di uscire a testa alta dal campo. Ruvo di Puglia è una neopromossa che al nucleo di giocatori che hanno conquistato la promozione ha aggiunto i due americani e il play Laquintana, tra gli altri. Sono partiti con due sconfitte, ma in questo campionato non esistono partite facili: dovremo approcciare bene la gara, trovando nuovi equilibri".

E assicura: "Domenica forniremo una prestazione importante". Ma dall’altra parte c’è un’avversaria molto motivata che si affaccia sul grande palcoscenico della serie A per la prima volta ed è in caccia della sua prima, storica, vittoria. L’anno scorso Ruvo di Puglia ha colto la promozione dopo aver subìto un grosso lutto, la morte improvvisa del suo presidente: da lì in poi nessuno è più passato sul campo barese e con 12 vittorie casalinghe di fila la squadra di coach Rajola, confermatissimo in panchina, è arrivata sparata ai playoff dove ha fatto secca 3-0 in finale una piazza storica come Montecatini.

Quest’entusiasmo è ancora presente nella truppa pugliese che l’ha trasmesso ai nuovi arrivati, quindi sarà bene drizzare le antenne e anche da parte del pubblico mostrare il giusto rispetto verso un avversario inedito. Fischiano Radaelli, Cappello e Capurro.

La gara sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma di Lnp Pass e successivamente proposta in differita su Rossini TV (canale 80 del digitale terrestre) domenica alle 21.30.

Elisabetta Ferri