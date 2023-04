Vuol farla finita Salvato in extremis dai famigliari

Un gesto disperato, la volontà di farla finita, ma poi per fortuna tutto si è risolto evitando il dramma. Tragedia sfiorata ieri mattina in una via della zona del Ledimar, il quartiere che si trova lungo la strada che porta in direzione di Roncosanbaccio e Novilara. Un uomo di ottantadue anni aveva deciso di farla finita e voleva togliersi la vita impiccandosi nella propria abitazione. Un proposito che stava andando a compimento se non fosse stato per l’intervento dei suo famigliari che sono riusciti a scongiurare in extremis la tragedia. L’uomo è stato poi soccorso dai sanitari del 118 allertati dai famigliari.