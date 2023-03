Vuole accoltellare il barista del night Entraineuse lo blocca

Quando ha visto quella mano armarsi di coltello, non ci ha pensato due volte. Si è lanciata sul cliente e gli ha bloccato il polso, evitando il peggio per il suo datore di lavoro. L’eroina per caso è una coraggiosa donna romena, entraineuse in un night di Marotta, il Bella bimba, mentre il cliente è un 20enne fanese finito a processo per tentata violenza privata e minacce aggravate, ieri condannato a 2 mesi di reclusione. L’antefatto. Una sera, mesi fa, il 20enne era andato a passare la serata nel locale. Aveva brindato con la hostess e voleva incrociare di nuovo i calici con lei. Era già alticcio. Così quando ha richiesto da bere, il titolare del night gli ha detto di no. Un rifiuto che lui ha preso male. Dal casco che aveva al braccio ha tirato fuori un coltello e lo ha brandito contro il titolare. Ma la ballerina gli ha fermato il braccio. Denunciato, è finito a processo (difeso dall’avvocato Alessandro Rocco). Ieri il pm aveva chiesto un anno di carcere.

e. ros.