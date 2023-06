Vuole ’arrostire’ i calabroni, brucia tutto il campo

Benzina e fuoco per "arrostire" i calabroni che avevano fatto il nido sul suo terreno, ma manda in fumo anche uliveti e alberi dei vicini. Ha usato i metodi dei vecchi tempi e c’è rimasto scottato anche lui, l’85enne pensionato residente a Colli al Metauro, che era finito a processo per incendio colposo. Ieri ha però chiuso il conto, sul fronte penale, patteggiando a 4 mesi di reclusione, ma con il beneficio della sospensione condizionale della pena. Resta ancora aperto invece il fronte civile per la quantificazione del risarcimento danni che il pensionato dovrà dare per tutto quel verde bruciato ai proprietari dei terreni confinanti, tra querce, ulivi, noci e anche la recinzione.

Il fatto risale al 30 giugno 2022. L’85enne si accorge di quel nido e invece di rivolgersi a una ditta specializzata per la disinfestazione, decide di ricorrere alle vecchie maniere. Prende la benzina e cosparge di carburante il nido, poi appicca le fiamme. Quel giorno però tirava vento e faceva molto caldo. In un attimo da quel piccolo falò sono volate scintille che hanno raggiunto i campi dei vicini. E il fuoco ha preso subito il sopravvento, bruciando decine di fusti e vegetazione di vario tipo. L’incendio era così esteso che è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco con tanto di elicottero. Le fiamme non sono arrivate alla villa dei vicini solo perché avevano realizzato delle coltivazioni a terrazza le quali avevano fatto da barriere tagliafuoco. Ora la battaglia si sposta davanti al giudice civile. L’85enne è stato difeso dagli avvocati Antonio Fraternale di Pesaro e Giorgio Giacobina di Torino. I vicini danneggiati invece dall’avvocato Omar Severi.

Elisabetta Rossi