MONDOLFO

Ladro fashion e pendolare, da Mondolfo al King Sport di Senigallia per rubare vestiti di marca. Finito a processo per rapina impropria e furto aggravato, l’imputato, Antonio Cerrone, un 47enne campano, domiciliato a Mondolfo, è stato condannato – con rito abbreviato - a 4 anni di reclusione dal giudice Giacomo Gasparini. Il fatto risale a gennaio 2022. L’imputato, secondo l’accusa, era andato nel noto negozio di abbigliamento sportivo di Senigallia per mettere a segno il suo shopping illegale. Si era rifatto un cambio d’abito impossessandosi di un piumino da 200 euro, di una felpa da 80 euro e di un paio di jeans del valore di 100 euro.

Aveva staccato i cartellini e la placca antitaccheggio ed era uscito dal negozio senza passare per le casse. Ad accorgersi di quella spesa a scrocco era stato lo stesso responsabile del King Sport, il quale aveva tentato di riprendere la merce rubata ma Cerrone gliel’avrebbe impedito strappandogli di mano con violenza i vestiti. Individuato e denunciato, il 47enne si è ritrovato davanti al giudice per rispondere di rapina impropria e furto aggravato e l’altro giorno è stato condannato (difeso dall’avvocato Alessandro Pagnini in sostituzione del legale di fiducia dell’imputato) a 4 anni di carcere.

e. ros.