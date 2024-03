Vuole farla finita e lo scrive su Fb. Salvato

Aveva scritto su facebook che si sarebbe ucciso gettandosi nel porto. Erano le 21.20 dell’altra sera. La volante di polizia si è messa alla ricerca di un quarantenne di Pesaro cercandolo subito in zona porto ma senza trovarlo, per poi andare a casa dove la madre però non lo aveva visto e quindi dalla sua fidanzata che però era ricoverata in ospedale. Per cui, la ricerca è continuata in maniera continua in zona porto dove, intorno alle 22.30, è stato visto camminare in stato confusionale vicinissimo agli scogli del piazzale del ristorante la Vela. Qui è stato bloccato dagli agenti e portato in ospedale per le cure appropriate.