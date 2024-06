Pesaro, vuole gettarsi sotto il treno: i passanti fanno scattare l’sos

Pesaro, 10 giugno 2024 – L’hanno visto che vagava di fianco ai binari, forse voleva farla finita.

Poi se ne sono perse le tracce e si temeva che avesse portato a compimento il suo proposito di togliersi la vita. Sono state ore di apprensione, l’altra notte, per un giovane straniero che alla fine è stato trovato, dopo quattro ore di ricerche, dagli agenti della polizia che lo hanno assicurato al personale medico. Il giovane era stato visto intorno all’una di fianco ai binari. Vicino, troppo vicino alle rotaie. Per fortuna a quell’ora i treni in transito sono pochissimi. Barcollava, e forse aveva fatto anche uso di sostanze.

Secondo i passanti che hanno dato la segnalazione aveva dato segno di volersi gettare in mezzo alle rotaie, non appena un treno fosse passato di lì. Chi lo ha individuato ha prontamente chiamato le forze dell’ordine ma il giovane nel frattempo ha fatto perdere le sue tracce. Le ricerche sono proseguite fino alle quattro del mattino quando è stato individuato, ancora nei pressi della stazione e portato in ospedale per le cure.