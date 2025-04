Walkiria: "Sì, odiavo i nazisti. Ma uccidere non è semplice"

Buongiorno Walkiria, in occasione dell’ottantesimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo, vorremmo intervistare la famosa partigiana, medaglia d’argento al valore militare.

"Certo ragazze, ma datemi del tu"

Come mai ti hanno chiamato Walkiria?

"Mio padre, fervente antifascista, più volte arrestato dal regime, l’ha scelto perché è ispirato alle valchirie, figlie del dio vichingo della guerra, e io ho rispettato il mio nome: sono diventata una combattente".

Ecco perché fin da giovane hai sempre odiato la dittatura di Mussolini!

"Sì, fin da bambina ero una ribelle, refrattaria alle regole della scuola del fascio e, per il mio atteggiamento disubbidiente, sono stata interrogata più volte in questura e ammonita.

Quando hai deciso di diventare una partigiana?

"Mentre frequentavo Giurisprudenza, nel 1944 i fascisti del’Ovra hanno tentato di arrestare mio padre, ma ci siamo nascosti nelle soffitte della nostra casa di Gubbio e la milizia non ci ha trovati. A quel punto dovevamo scappare e, raggiunti i Monti del Burano, ci siamo uniti alla V Brigata Garibaldi Pesaro, in particolare al quinto battaglione, chiamato ’Panichi’ dal nome del suo comandante. Era un gruppo internazionale composto da slavi, russi, francesi, americani e inglesi ed era l’unico che accoglieva anche le donne. Sono diventata partigiana, ho imparato ad usare le armi, mi sono specializzata nel minare e far saltare i ponti. Per queste azioni i nazisti hanno emesso contro di me otto mandati di cattura, non riuscendo mai a prendermi. Sono stata nominata capitano del “Settebello” dai miei sei compagni e la nostra squadra si è distinta in numerose azioni, con cui a fine guerra ho conseguito, oltre alla medaglia d’argento, anche la nomina a sottotenente".

Sono mai riusciti a catturarti?

"Nei loro rastrellamenti i nazifascisti giravano con la mia foto in mano, però non mi hanno catturato, ma ci sono andati molto vicino!"

Ma tu sei stata sempre in Italia o hai viaggiato anche all’estero? "Durante la guerra ho conosciuto e sposato un capitano del servizio segreto alleato con cui mi sono trasferita in America, ma dopo un anno e mezzo sono tornata in Italia.” Un episodio particolare?

"Tanti! Azioni di disturbo, sabotaggi, agguati ai tedeschi per rifornirci di armi, ma la parte peggiore della lotta era quella di sparare contro i nemici: uccidere un altro essere umano non è semplice, ma in quei momenti era una questione di sopravvivenza e noi partigiani eravamo determinati a vincere. Ho combattuto contro i nazifascisti e sono orgogliosa della mia scelta, perché ho contribuito anch’io a sconfiggere quelle dittature che allora soffocavano il mondo".

Sofia Campanelli, Heidi Castellucci Classe 3^A dell’I. C. “E. Mattei” di Acqualagna