"Water in mezzo all’ambulatorio". All’Ast sindacato sul piede di guerra

"Un water, senza paraventi e privacy, piazzato nel bel mezzo di un ambulatorio medico, specializzato in prelievi ematici, medicazioni e altre attività, posizionato a mezzo metro dal lettino dove normalmente si siede il paziente l’avevate mai visto? Nemmeno io". Angelo Aucello, segretario Uil Fpl, nella sanità pubblica da trent’anni, è sbalordito e indignato.

Ieri è stato allertato dagli operatori sanitari, testimoni di una novità inaspetatta all’interno degli ambulatori dell’Ast1, in via Comandino: "Dalla sera alla mattina – continua Aucello – il wc è stato impiantato e già ieri era potenzialmente funzionante perché allacciato allo scarico del lavandino di servizio". La foto dimostra che non si tratta di un nuovo bagno all’interno della sala ambulatoriale. "Ma di un sanitario singolo – ribadisce scandalizzato Aucello –, piazzato senza opportune accortezze igieniche, di privacy e senza l’adeguata distanza dalla poltroncina che accoglie i pazienti". Quando i dipendenti dell’Ast hanno visto il wc hanno pensato ad uno scherzo, anche se un po’ troppo in anticipo dal primo aprile.

"Tutto vero, invece. Spero che la Direzione con a capo Nadia Storti – commenta Aucello – prenda dei provvedimenti urgenti, altrimenti saremo costretti a denunciare tutto all’ispettorato del lavoro e agli organi competenti". Aucello è stato allertato dai colleghi disorientati: "I sanitari si sono trovati spiazzati – osserva il sindacalista –. Immaginate l’imbarazzo per loro di accogliere il cittadino che si rivolge ai servizi per una esigenza di salute. Inoltre è irrispettoso il fatto che nessuno degli operatori sapesse della novità. Non eravamo informati noi – come sindacati riguardo a cambiamenti organizzativi all’interno dell’ente – e non erano informati nemmeno i lavoratori di quanto sarebbe accaduto sul luogo di lavoro. Tutto ciò non è ammissibile. Sia perché non è dignitoso accogliere il cittadino, paziente, in queste condizioni e poi perché, a non essere rispettato, è il corretto comportamento da tenere con le rappresentanze sindacali e i lavoratori. Tra l’altro ci sembra una collocazione scomoda e non priva di rischi: la distanza tra la poltroncina e il water è talmente scarsa che non può essere esclusa la possibilità di urtare e cadere. Insomma, non male in fatto di coerenza: parliamo di welfare, dell’alta considerazione da riservare al cittadino e ai lavoratori, per poi agire al contrario".

Solidea Vitali Rosati