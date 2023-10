Waterfront, è già polemica. "Poco significativo"

"Un progetto poco significativo che non rispecchia la nostra ricca eredità culturale. Chiediamo alla giunta di riconsiderare il progetto del lungomare e di ascoltare le preoccupazioni e le opinioni dei cittadini prima di procedere ulteriormente". Fratelli d’Italia boccia il Waterfront presentato dall’amministrazione comunale giovedì pomeriggio, a Fano Marine Center. Il primo stralcio dei lavori, per un importo di 2 milioni e mezzo di euro, partirà la prossima settimana, seguirà il tratto dall’anfiteatro Rastatt alla zona del porto. Il progetto, firmato da Antonio La Marca e Andrea Govi, è destinato a cambiare profondamente il lungomare di Sassonia puntando su mobilità dolce e verde. "Da uno spazio caratterizzato dalla presenza di auto e traffico – ha spiegato Govi – il lungomare diventerà un’area pedonale a disposizione della città, con una serie di piazze che potranno essere vissute tutto l’anno e molto verde che favorirà le passeggiate e l’aggregazione", Inoltre arrivando da viale Battisti il mare sarà subito visibile in quanto l’anfiteatro Rastatt perderà la sua conformazione circolare per acquisire una forma più regolare e aperta verso la riva. Aumenterà la capienza grazie alle sedute più profonde e il mare sarà visibile anche dalla piazza che si creerà davanti all’hotel Cristallo". Proprio prima dell’anfiteatro Rastatt, l’attuale parcheggio con 13 posti auto diventerà una piazza, mentre non è chiara la sorte dei posti auto lungo viale Adriatico, nel tratto tra l’hotel Cristallo e l’hotel Angela, dove è prevista la pista ciclabile a doppio senso di marcia. Proprio sui parcheggi pone l’attenzione Fratelli d’Italia che definisce "inaccettabile la decisione di tagliare 13 posti auto davanti all’hotel Cristallo senza averli adeguatamente sostituiti. La mobilità è una questione cruciale per i cittadini e i turisti e la mancanza di parcheggi può avere un impatto negativo sull’economia locale e sulla qualità della vita". Fd’I esprime preoccupazione anche per " la mancanza di un adeguato piano di viabilità. Un progetto della portata del Waterfront dovrebbe essere accompagnato da un piano dettagliato di gestione del traffico e della sicurezza stradale".

Estremamente critica la Lega secondo la quale "la giunta dei rendering, ha tutte le carte in regola per diventare la giunta dei giardinetti e dei cortili. Una città da un lato virtuale tutta fiori e colori, che si traduce nella realtà con delle tinte tutt’altro che luminose. Del tutto evidenti sono le problematiche dei parcheggi (carenti ndr) e della viabilità (passaggio dei tir e dei mega yacht ndr) a cui non sembrano esserci risposte. A questi problemi aggiungiamo la sopravvivenza e la manutenzione degli spazi verdi previsti. L’operazione Waterfront, con a lato il resto del lungomare immutato, si configura come uno specchietto per le allodole in vista delle elezioni amministrative 2024". Fratelli d’Italia annuncia per i prossimi giorni l’apertura di un banchetto al tendone di Sassonia. Anna Marchetti