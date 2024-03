Waterfront, progetto da cambiare. Non passano i grandi catamarani

Progetto Waterfront: non passano i catamarani di grandi dimensioni, modificato il progetto dell’ultimo tratto di viale Battisti, quello tra viale Dante Alighieri e viale Adriatico, i cui lavori potrebbero slittare a settembre. Nonostante la futura strada delle barche, pensata per far transitare gli yacht su viale Ruggeri e poi su viale Adriatico, i catamarani giganti, a causa delle loro dimensioni, dovranno continuare a passare su viale Battisti. Il restringimento della carreggiata, proprio nell’ultimo tratto del viale, previsto nel progetto del Waterfront, a vantaggio di pedoni ed esercizi commerciali, con tanto di aiuole verdi, non permetterebbe ai mega yacht di svoltare a sinistra su viale Adriatico, in direzione porto.

"Il progetto iniziale è stato predisposto – spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Barbara Brunori – con il tacito assenso di tutte le parti interessate (autobus e mezzi pesanti) ad eccezione della nautica. Sollecitati di nuovo, in prossimità dell’avvio dei lavori, ci hanno risposto che con quel progetto non ci sarebbe stato lo spazio per il passaggio dei catamarani. E così è stato modificato, allargando ‘l’imbuto’ finale, a ridosso di viale Adriatico per garantire lo spazio di sicurezza e di agibilità per il loro transito". I catamarani, infatti, da viale Battisti per accedere su viale Adriatico hanno bisogno di spazio per fare manovra. Sulle modifiche del progetto, l’amministrazione comunale ha avuto un confronto con i titolari dei locali, degli hotel e con i bagnini direttamente interessati dal Waterfront. "Si potrà procedere con i lavori in quel tratto di strada – assicura Brunori – solo se mi garantiscono che partendo ora, l’intervento sarà terminato a giugno. Altrimenti slitta tutto a settembre".

Per il capogruppo della Lega, Gianluca Ilari: "Dopo le polemiche sulla scelta di stravolgere l’area dell’anfiteatro e sul ritardo accertato di questi lavori che non finiranno prima dell’inizio dell’estate, arriva l’ennesima doccia fredda: l’ultimo tratto di viale Cesare Battisti (2milioni 500mila euro) doveva essere completamente trasformato. La strada a due corsie sarebbe stata ridimensionata per lasciare spazio ad un’area verde con panchine, ampi spazi di convivialità e un’illuminazione suggestiva: un biglietto da visita di una zona della città di alto pregio. Purtroppo, però, quel progetto è incompatibile con il transito delle imbarcazioni e dovrà essere modificato. La scorsa settimana in una riunione fra gli esercenti della zona e l’amministrazione comunale si è tentato goffamente di prendere tempo sottacendo i reali motivi ma confermando che quella parte di progetto non sarà realizzata". Ilari si chiede come sia possibile che "la giunta approvi un progetto che non tenga conto del transito delle imbarcazioni, indotto economico fondamentale per la città e che fa riconoscere Fano in tutto il mondo. I lavori pubblici meritano un’attenzione diversa, una visione di insieme che oggi non c’è".

Anna Marchetti