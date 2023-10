Waterfront, rimane il nodo dei parcheggi

Il waterfront della Sassonia fa discutere non solo a livello progettuale, con la cancellazione di una rotonda che esisteva da dopo il secondo conflitto mondiale e che nel 1983 era stata migliorata creandovi un anfiteatro sul mare, ma soprattutto per quanto riguarda il problema dei parcheggi per i residenti ed i turisti. Problema quest’ultimo che non è stato affrontato se non solo a parole. Le finalità di partenza del progetto sono sul piano teorico perfettamente condivisibili: procedere a una serie di interventi che permettano di ricollegare il mare alla città, e di trasformare un’area a volte priva di identità in uno spazio pubblico per la città.

Un’operazione che prevede "la creazione di uno spazio urbano a dimensione umana, liberato dal traffico e caratterizzato da una forte presenza di verde, così da rendere il lungomare il catalizzatore di una trasformazione virtuosa del territorio, incontrando sia le necessità degli abitanti dei luoghi, dei turisti, della città e di tutto il territorio" così è scritto sul sito on line del Comune di Fano.

Secondo l’Associazione Albergatori però le necessità di residenti e albergatori sono anche quelle di trovare la possibilità di poter parcheggiare l’auto una volta che si è rientrati a casa oppure si è arrivati in albergo. "Il waterfront – dice Luciano Cecchini, presidente degli albergatori fanesi – prevede la cancellazione di diversi parcheggi con la gente, i commercianti, i ristoratori e i titolari di hotel che si chiedono dove la loro clientela dovrà parcheggiare". In ballo c’è un progetto e un finanziamento da 2 milioni e mezzo di euro, fondi del Pnrr che devono essere spesi per non perderli, che non risolve il problema dei parcheggi ma che rimanda la questione una volta effettuato l’intervento di restyling. Cosa che l’Associazione Albergatori non è disposta ad accettare.

"Noi chiediamo che prima che inizino i lavori si discuta e si trovi una soluzione per sopperire ai parcheggi che vengono cancellati dal waterfront. Scelte idonee e soddisfacenti per tutti sono già state fatte a Rimini e a Riccione e non vedo perché a Fano non si debba trovare una soluzione che accontenti un po’ tutti". Le soluzioni ci sarebbero – aree private, pista go kart, ecc – ma in quasi tutti i casi si dovrebbe mettere mano agli strumenti urbanistici con inevitabili ritardi sull’esecuzione del waterfront. Come se ne esce?

All’Ammnistrazione comunale il compito di trovare una soluzione che non scontenti cittadini e turisti.