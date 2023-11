Waterfront, via ai lavori. Addio anfiteatro Rastatt

Addio all’anfiteatro Rastatt. Un cambiamento ‘epocale’ per i fanesi che con l’avvio del primo stralcio dei lavori del Waterfront di Sassonia (sono partiti ieri) non avranno più nell’anfiteatro Rastatt un punto di riferimento. La "rotonda sul mare" sparirà per fare posto "a gradonate più dolci che scenderanno sia verso il mare sia verso viale Battisti, dando vita ad una terrazza per gli spettacoli". "La nuova terrazza sul mare – ha commentato il sindaco Massimo Seri ieri nel fare il sopralluogo all’avvio del cantiere – sarà un luogo bello, vivibile e capace di creare occasioni di incontro e rendere la città più attraente. I lavori di riqualificazione dell’anfiteatro Rastatt, che si uniscono a quelli di viale Battisti, mettono le persone al centro e creano un filo conduttore tra centro storico e zona mare".

Sui social, però, non mancano le critiche tra chi parla di "cancellazione della fanesitudine" e chi suggerisce una raccolta firme. Per Sergio Schiaroli, sempre attento al bene della città "vedere la rotonda transennata per essere trasformata in un piazzale quadrato fa tristezza perché è un riferimento della mia gioventù che scompare. La rotonda sul mare ci dava tenerezza anche pensando alla canzone di Fred Bongusto. Da ragazzi poi ci saltavamo sopra quando le onde la scavalcavano".

L’assessore ai Lavori pubblici, però, parla di "un lavoro importante e atteso (2milioni e mezzo di euro ndr) che valorizzerà questo spazio per migliorare la connessione tra le persone e la città. In questo primo momento si faranno i rilievi dei sottoservizi e, contestualmente, ci si concentrerà sulla riconversione dell’Anfiteatro Rastatt ridisegnandone la struttura: effettueremo delle piccoli demolizioni così da capire lo stato di degrado della pavimentazione, ottimizzando le sedute e migliorando la vista mare per un contesto davvero spettacolare. Interverremo anche sul controviale dove è ubicata l’edicola, che verrà spostata. Qui, oltre alla pavimentazione, realizzeremo una nuova ciclabile, poiché questa area cambierà destinazione d’uso, in quanto sarà uno spazio a piazza con una forte connessione con la città. In questa prima fase abbiamo richiesto alla ditta che l’intervento non coinvolga il parcheggio davanti al bar, limitando i disagi".

"Ricordo che, dal 2 di novembre – conclude l’assessore Brunori –, il tratto che va da viale Dante Alighieri a via Mascherpa diventerà a senso unico di marcia, con direzione città – mare a causa del restringimento della carreggiata per la realizzazione dei lavori, mentre il tratto di cavalca-ferrovia su viale Battisti rimarrà a doppio senso".