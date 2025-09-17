Gli scontrini di una volta...

Massimo Pandolfi
Gli scontrini di una volta...
Pesaro
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Incidente AdriaticaPoliziotto uccide pitbullCaldo anomaloFestival FilosofiaElettra LamborghiniGelati migliori
Acquista il giornale
CronacaWeek end gastronomici, profumata edizione autunnale
17 set 2025
LUIGI DIOTALEVI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Pesaro
  3. Cronaca
  4. Week end gastronomici, profumata edizione autunnale

Week end gastronomici, profumata edizione autunnale

Presentato il programma della 42ª edizione. Menù da non perdere

Presentato il programma della 42ª edizione. Menù da non perdere

Presentato il programma della 42ª edizione. Menù da non perdere

Per approfondire:

Con l’edizione autunnale prosegue il 42° anno dei Week end Gastronomici, promossa e curata da Confcommercio Marche Nord insieme a Fipe - Associazione Ristoratori Pesaro Urbino/Marche Nord. Un viaggio all’insegna del gusto e della bellezza che da oltre quattro decenni valorizza e promuove ristorazione e territorio, attirando un numero sempre crescente di gastronauti. Dal 21 settembre al 6 dicembre, in 42 ristoranti di 28 località della provincia di Pesaro Urbino una immersione tra sapori e tradizioni, gustando menù di qualità a prezzi promozionali, ma anche nella bellezza di un territorio incantevole. La manifestazione è stata presentata nella sede di Confcommercio. "Un evento – ha sottolineato il presidente Angelo Serra – arrivato alla 42ª edizione, divenuto tra i più longevi tra quelli enogastronomici della nostra regione, a dimostrazione della validità, della qualità e del successo della proposta".

"E’ un orgoglio e un piacere – ha evidenziato la direttrice Agnese Trufelli – riscontrare ogni edizione, ogni anno la soddisfazione di ristoratori e dei clienti per una manifestazione capace di valorizzare la cucina, i piatti, le tante eccellenze enogastronomiche e i ristoranti dell’entroterra e legare i piaceri della tavola a occasioni di conoscenza di luoghi suggestivi. Tra i motivi del successo, sicuramente il rapporto tra qualità e prezzo: che è quello che attrae maggiormente i clienti".

Sempre importante il numero di attività che aderiscono: "E’ una manifestazione alla quale i ristoratori aderiscono sempre con piacere – ha spiegato il presidente dell’associazione Ristoratori Mario Di Remigio – perché il format è vincente. I Week-end promuovono i prodotti enogastronomici locali, il territorio e i ristoranti stessi. Una occasione da cogliere al volo perché è possibile degustare menù di assoluta qualità a prezzi promozionali". "E’ importante – ha proseguito Gino Sabatini – promuovere il territorio e i suoi prodotti sia per lo sviluppo turistico che economico, e questa manifestazione lo fa da tanti anni ottimamente. Per questi motivi sosteniamo con convinzione da sempre i Week end Gastronomici". Si parte in questo mese di settembre: domenica 21 al Ristorante “Pitrok“ di Fossombrone e domenica 28 al Ristorante “Tenetra“ di Cantiano. Il libretto-guida è consultabile e scaricabile nel sito confcommerciomarchenord.it Per partecipare ai Week end Gastronomici occorre prenotarsi telefonicamente direttamente ai ristoranti prescelti, indicando il numero dei presenti. Luigi Diotalevi

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

CiboEventi