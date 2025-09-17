Week end gastronomici, profumata edizione autunnale

Con l’edizione autunnale prosegue il 42° anno dei Week end Gastronomici, promossa e curata da Confcommercio Marche Nord insieme a Fipe - Associazione Ristoratori Pesaro Urbino/Marche Nord. Un viaggio all’insegna del gusto e della bellezza che da oltre quattro decenni valorizza e promuove ristorazione e territorio, attirando un numero sempre crescente di gastronauti. Dal 21 settembre al 6 dicembre, in 42 ristoranti di 28 località della provincia di Pesaro Urbino una immersione tra sapori e tradizioni, gustando menù di qualità a prezzi promozionali, ma anche nella bellezza di un territorio incantevole. La manifestazione è stata presentata nella sede di Confcommercio. "Un evento – ha sottolineato il presidente Angelo Serra – arrivato alla 42ª edizione, divenuto tra i più longevi tra quelli enogastronomici della nostra regione, a dimostrazione della validità, della qualità e del successo della proposta".

"E’ un orgoglio e un piacere – ha evidenziato la direttrice Agnese Trufelli – riscontrare ogni edizione, ogni anno la soddisfazione di ristoratori e dei clienti per una manifestazione capace di valorizzare la cucina, i piatti, le tante eccellenze enogastronomiche e i ristoranti dell’entroterra e legare i piaceri della tavola a occasioni di conoscenza di luoghi suggestivi. Tra i motivi del successo, sicuramente il rapporto tra qualità e prezzo: che è quello che attrae maggiormente i clienti".

Sempre importante il numero di attività che aderiscono: "E’ una manifestazione alla quale i ristoratori aderiscono sempre con piacere – ha spiegato il presidente dell’associazione Ristoratori Mario Di Remigio – perché il format è vincente. I Week-end promuovono i prodotti enogastronomici locali, il territorio e i ristoranti stessi. Una occasione da cogliere al volo perché è possibile degustare menù di assoluta qualità a prezzi promozionali". "E’ importante – ha proseguito Gino Sabatini – promuovere il territorio e i suoi prodotti sia per lo sviluppo turistico che economico, e questa manifestazione lo fa da tanti anni ottimamente. Per questi motivi sosteniamo con convinzione da sempre i Week end Gastronomici". Si parte in questo mese di settembre: domenica 21 al Ristorante “Pitrok“ di Fossombrone e domenica 28 al Ristorante “Tenetra“ di Cantiano. Il libretto-guida è consultabile e scaricabile nel sito confcommerciomarchenord.it Per partecipare ai Week end Gastronomici occorre prenotarsi telefonicamente direttamente ai ristoranti prescelti, indicando il numero dei presenti. Luigi Diotalevi