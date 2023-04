Week-end speciali all’Antiquarium

Con il mese di aprile e con l’arrivo di turisti e visitatori per la Pasqua, l’offerta culturale cittadina diventa più ricca: riaprono al pubblico l’area archeologica e l’antiquarium di Colombarone, un’area straordinaria perché immersa nel verde del Parco San Bartolo tra Marche e Romagna ma anche un “luogo“ fondamentale per la conoscenza del periodo tardoantico nel settore medio-adriatico. A suggellare la riapertura di questo importante tassello che fa parte del circuito di Pesaro Musei e si aggiunge alle altre importanti sedi archeologiche della città (la domus di via dell’Abbondanza e il Museo Archeologico Oliveriano).

Per tutto aprile e a maggio Colombarone sarà visitabile il sabato e la domenica il pomeriggio dalle 15.30 alle 18.30 mentre nei giorni festivi l’intera giornata: 10-13, 15.30-18.30. In occasione delle feste pasquali, da venerdì 7 a lunedì 10 aprile, l’area sarà sempre aperta tutto il giorno. Ingresso con card Pesaro Cult (costo 3 euro, validità annuale) o con biglietto Pesaro Musei, gratuito fino a 18 anni, per gli studenti del Conservatorio Rossini e per i possessori della Carta Famiglia del Comune di Pesaro. Info 0721 387541, [email protected] A Colombarone sono conservati i resti di una ricca residenza tardo-imperiale sulle cui strutture, a partire dalla metà del VI secolo d.C. si insedia il complesso cristiano della basilica di San Cristoforo ad Aquilam.

Collocato negli spazi della chiesetta ottocentesca recuperata dall’amministrazione comunale, l’Antiquarium completa la proposta esponendo i reperti rinvenuti durante i 25 anni di scavi e offrendo visibilità a settori dell’area non inseriti nella visita. Si tratta di un “piccolo“ museo che parla ad un pubblico universale e offre nuovi strumenti di comprensione della storia più antica del territorio.

l. d.