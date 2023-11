Weekend al sapore di feste, Mercatello è pronta

Da Mercatello sul Metauro a "Mercatello sul Natale" il passo è davvero molto breve. Le associazioni del paese si sono riunite per dare il loro benvenuto al Natale con un weekend tematico di attività che coinvolgerà grandi e piccini. Sabato e domenica, infatti, tra le vie del borgo tra i più belli d’Italia e insignito di Bandiera Arancione e Lilla ci si cale nelle atmosfere natalizie per tutta la famiglia. "È un piacere vedere tutte le associazioni del nostro paese mettersi insieme ed essere il cuore di questo evento, oltre che del paese intero -commenta il sindaco Fernanda Sacchi-. Aspettiamo tutti in piazza per questi due giorni di grandi eventi, con l’accensione del nostro albero". Si comincia sabato alle 9 con una passeggiata guidata per le campagne mercatellesi che culminerà con il ritorno in piazza per la visita ai tanti presepi e alle 11.30 la sosta in piazza è obbligata per una degustazione a base di prodotti tipici organizzata dall’Avis. Nel pomeriggio tante le iniziative: alle 15 iniziativa dell’Istituto Comprensivo dedicata ai libri per tutti i bambini e apertura di palazzo Gasperini, trasformato per l’occasione in Palazzo del Natale. Poi canzoni sotto l’albero, inaugurazione dell’esposizione di presepi e canti natalizi con il Coro Polifonico Icense, alle 18.30 circuito di orienteering per orientarsi tra i camini natalizi. Domenica il copione si arricchisce: alle 9 giro in bici per i sentieri dell’Appennino con ritorno in piazza in tempo per la degustazione di prodotti tipici delle 11.30. Nel pomeriggio alle 15.30 arriverà il Grinch al Palazzo del Natale,con attività legate al mondo dei libri e dei giochi in scatola. Ci penserà l’arrivo di Babbo Natale alle 17.15 a rimettere a posto le cose e ad aprire la sua casa nel Palazzo dove risiederà per tutte le festività.