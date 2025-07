Weekend con il ‘Motoraduno del mare’

Oggi e domani torna l’appuntamento con il ‘Motoraduno del Mare’ evento organizzato dal Moto Club Pesaro Tonino Benelli in occasione delle celebrazioni della Festa del Porto e dedicato a tutte le tipologie di moto. Per la manifestazione, a calendario Fmi (Federazione motociclistica italiana), sono attesi in città oltre un centinaio di motociclisti. Il programma delle due giornate del raduno prevede due tour in moto, accompagnati dalle guide del Moto Club Pesaro Tonino Benelli. Oggi, alle ore 16.30 si parte dalla sede dal Museo Officine Benelli di Pesaro (iscrizioni a partire dalle 15), per affrontare la Strada Panoramica. A seguire, alle 20.30, è in programma la cena conviviale nel giardino del Museo. Domenica il raduno sarà ospite della Festa del Porto. Il tour in moto della giornata prevede la partenza alle 10.15 (iscrizioni dalle 8) da via Calata Caio Duilio di Pesaro, nell’area demaniale di fronte all’area dell’ex Consorzio agrario. L’itinerario prevede un bellissimo giro panoramico sulle colline pesaresi fino a raggiungere Tavullia, terra di Valentino Rossi, tappa obbligata per tutti i motociclisti. Al rientro a Pesaro si terrà il pranzo in Baia Flaminia con le premiazioni dei partecipanti al raduno. Info: officinebenelli@hotmail.it o 072131508.