Weekend di vino, Pergola brinda alle specialità

Riflettori puntati su due grandi eccellenze di Pergola nel weekend in arrivo, grazie alla 51esima edizione della ‘Festa del Vino’, che sabato e domenica animerà la città dei Bronzi: si tratta del Pergola Doc, da vitigno aleatico, e del gustosissimo Visicolato, ai quali si affiancheranno anche altri vini del territorio cesanense. L’ingresso alla kermesse sarà gratuito e il programma, curato dalla Pro loco, si annuncia estremamente ricco, con musica e animazioni, passeggiate tra le vigne con degustazioni in cantina, tanto divertimento e soprattutto vini e prodotti tipici che saranno proposti da ristoranti e stand attivati per l’occasione, degustazioni con sommelier Ais e, infine, approfondimenti, che toccheranno anche il tema degli aleatici d’Italia nella tavola rotonda prevista per sabato 29 dalle 17,30 sotto i portici comunali.

Un appuntamento, quest’ultimo a cui interverranno, insieme al segretario Pro Loco Ubaldo Alimenti e il sindaco Simona Guidarelli, il delegato Ais Marche Luca Gambucci, il vicepresidente dell’Accademia Italiana della Vite e del Vino Alberto Costacurta, l’enologo Alberto Mazzoni, il delegato Ais della Toscana Antonio Arrighi, Franco Cherubini dell’Ais Lazio, Vincenzo Carrasco dell’Ais Puglia e il produttore Gianluca Scalzini. Nella stessa location, in tutte e due le giornate, si svolgeranno degustazioni con i sommelier dell’Ais Marche. Tra le tante novità di questa edizione numero 51, anche lo show cooking ‘Vino e Barbecue’ con abbinamento di pietanze cotte alla brace e vini locali, allo stand della Pro Loco, in collaborazione con ‘Best Barbeque Quality’ e Centro Agricolo Contardi. Un’altra particolarità sarà il ‘Moretto alla Visciola’, il tradizionale cono gelato ricoperto di cioccolato fondente che sarà proposto per l’occasione dalle gelaterie anche nella versione con gelato alla visciola. Tredici, tra locali, stand e cantine, i punti dove gustare le specialità del territorio, accompagnate da Pergola Doc e altri vini del posto. Diversi gli spettacoli musicali in programma, tra i quali, sabato sera in piazza Garibaldi, quello degli ‘Shampisti’. Il programma completo è disponibile sulle pagine Fb della Pro Loco. La 51esima ‘Festa del Vino’ sarà l’occasione non solo per trascorre una serata a Pergola, ma anche per soggiornare in uno dei tanti agriturismi e B&B per l’intero fine settimana, alla scoperta delle tante bellezze naturalistiche e architettoniche. Sandro Franceschetti