Weekend gastronomici di primavera Ecco i ristoranti protagonisti della domenica

Ha preso il via ieri la 40ª edizione dei Week-end Gastronomici ideati e organizzati da Confcommercio Marche Nord. L’edizione di primavera in programma fino all’11 giugno, vedrà protagonisti ben 46 ristoranti, distribuiti in 30 località. Oggi saranno 4 i ristoranti coinvolti: Amabile (Frontone – 0721 786309 o 339 7165436), Casa Oliva (Colli al Metauro – 0721.871239 o 349 6229009), Cascina delle Rose (Sant’Ippolito – 0721 728197). Per partecipare al "Week end gastronomici 2023" occorre prenotarsi telefonicamente direttamente ai ristoranti.

l. d.